Chi è Lopez Comellas il delantero delle Furie Rosse in forza alla Juve Primavera un bomber classe 2007 ex Deportivo Alaves

Lopez Comellas, focus sulla punta spagnola classe 2007 della Juve Primavera: in doppia cifra fra gol e assist alla sua prima in bianconero. Carriera, caratteristiche e identikit del giocatoreSe il numero 37 della Prima Squadra, Nicolò Savona, sta vivendo una stagione fatta di alti e bassi, più che normale per un debuttante nella serie, con la stessa maglia invece in Primavera c'è un ragazzo che sta facendo benissimo alla sua prima in bianconero. A siglare il gol del definitivo 1-3 nell'ultima sfida di campionato contro la Lazio è stato Ivan Lopez Comellas, attaccante spagnolo classe 2007, prelevato nella sessione estiva dalla Cantera del Deportivo Alaves. Ecco quindi un focus sull'attaccante della Juve Primavera guidata da Magnanelli, improntato sull'identikit del ragazzo, con annesse carriera e caratteristiche tecniche.

