Chi è il cardinale Re il Decano che celebrerà i funerali di Papa Francesco

cardinale Decano Re. Il porporato potrebbe avere un ruolo decisivo nell’elezione del nuovo Santo PadreL’ultimo saluto al Pontefice è in programma domani, sabato 26 aprile, alle ore 10. Dopo i tre giorni in cui centinaia di migliaia di fedeli hanno omaggiato il Santo Padre, il feretro di Francesco uscirà dalla Basilica di San Pietro per i funerali. Una giornata che si preannuncia molto emozionante e dà il via ai cosiddetti novendiali, ovvero i nove giorni di lutto dove si commemorerà il Papa prima di iniziare il conclave.Chi è il cardinale Re, il Decano che celebrerà i funerali di Papa Francesco (Ansa) – cityrumors.itI funerali di Francesco saranno celebrati da Giovanni Battista Re. Una giornata sicuramente molto particolare per il cardinale Decano, che negli ultimi tempi è stato molto vicino a Bergoglio. Cityrumors.it - Chi è il cardinale Re, il Decano che celebrerà i funerali di Papa Francesco Leggi su Cityrumors.it Le esequie del Pontefice saranno celebrate dalRe. Il porporato potrebbe avere un ruolo decisivo nell’elezione del nuovo Santo PadreL’ultimo saluto al Pontefice è in programma domani, sabato 26 aprile, alle ore 10. Dopo i tre giorni in cui centinaia di migliaia di fedeli hanno omaggiato il Santo Padre, il feretro diuscirà dalla Basilica di San Pietro per i. Una giornata che si preannuncia molto emozionante e dà il via ai cosiddetti novendiali, ovvero i nove giorni di lutto dove si commemorerà ilprima di iniziare il conclave.Chi è ilRe, ilchedi(Ansa) – cityrumors.itIdisaranno celebrati da Giovanni Battista Re. Una giornata sicuramente molto particolare per il, che negli ultimi tempi è stato molto vicino a Bergoglio.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il cardinale Repole: 'Migranti in manette, umanità ferita profondamente' - "Quando vedi migranti condotti via con le manette hai la sensazione che c'è un pezzo di umanità che viene ferita profondamente. Non possiamo rassegnarci a questo". Così il cardinale Roberto Repole, arcivescovo di Torino, intervistato dalla Tgr Piemonte della Rai nella domenica delle Palme a proposito del caso di Gjader, in Albania. "Credo - ha aggiunto il cardinale - che ci sarà un giudizio di coloro che verranno dopo di noi e per i credenti c'è anche il giudizio del Signore". 🔗quotidiano.net

Milanmania: se chi sbaglia paga, Cardinale dovrebbe mandare via chi ha sbagliato tutto - Chi sbaglia paga, soprattutto in un posto di lavoro così importante come il Milan. Chi lo ha guidato, ha sbagliato tutto, ma proprio tutto.... 🔗calciomercato.com

E’ morto Papa Francesco, l’annuncio del Cardinale Farrell alle 7 e 35. Aveva 88 anni - Poco fa Sua Eminenza, il Card Farrell, ha annunciato con dolore la morte di Papa Francesco, con queste parole: “Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è […] L'articolo E’ morto Papa Francesco, l’annuncio del Cardinale Farrell alle 7 e 35. 🔗cilentoreporter.it

Cardinal Re, l’amico dei Papi col cuore ad Ardesio che celebrerà il funerale di Papa Francesco; Chi è Giovanni Battista Re, il decano dei cardinali che celebra i funerali di papa Francesco; Giovanni Battista Re, chi è il cardinale che celebrerà i funerali del papa; Caso Orlandi, Papa Francesco conferma il cardinale Re come decano e Sandri come vice: i loro legami con la…. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media