Juventusnews24.com - Chi è Finocchiaro, il talento catanese della Juve Primavera: un tifoso bianconero che sta realizzando il suo sogno. L’identikit

di Fabio ZaccariaChi è, focus sull’ala offensiva classe 2006: da Acireale a Torino, ecco un dribblomane per Magnanelli. Carriera, caratteristiche e identikit del giocatoreQuando si riceve la chiamata di una squadra così blasonata come lantus fa sempre un certo effetto, se poi, fin da piccoli si è anche tifosiVecchia Signora allora quell’effetto si moltiplica, divenendo un mix perfetto fra orgoglio, gioia e voglia di dimostrare il proprio valore. Questo è quanto accaduto in pillole a Gabrieleclasse 2006 al suo secondo anno nella. Ecco quindi un identikit sul ragazzo, concentrato sulla sua carriera e le sue caratteristiche tecniche.Gabrielenasce in provincia di Catania, ad Acireale il 16 marzo del 2006.