Che tempo farà Quasi sereno estate lontana

Cielo, poche nuvole bianche e, soprattutto, il sole. Quello che comincia a scaldare sul serio e che ora, mentre arriva il ponte del 25 Aprile, fa pensare alla spiaggia, al mare. E magari al primo bagno di stagione. Con buon pace di chi conta le ore però, il momento giusto per mettersi a mollo potrebbe non essere ancora arrivato."L’instabilità continuerà a caratterizzare le prossime giornate – argomenta Roberto Nanni, tecnico meteorologo Ampro - il che non vuol dire che ci dovremo aspettare maldiffuso e piogge prolungate, ma piuttosto che le giornate soleggiate non saranno una costante. Soprattutto nel pomeriggio. In effetti la tendenza che dovrebbe accompagnarci fino a fine mese, potrebbe essere caratterizzata da mattinate che iniziano col pieno sole, ma che evolveranno verso condizioni diverse".