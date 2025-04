Che figuraccia il corteo di Milano ostaggio di pro Pal e centri sociali rovina la festa alla sinistra insulti e cori contro Pd Landini e Sala

Milano è stata quest’anno teatro di inaccettabili contestazioni e strumentalizzazioni. Un blocco “Pro Pal”, composto dai Giovani Palestinesi d’Italia e da elementi dei centri sociali, si è posto alla testa del corteo in corso Venezia, sventolando striscioni che inneggiavano alla “resistenza palestinese” e attaccavano il “riarmo” e la “guerra imperialista”.25 aprile, corteo a Milano: pro-Pal e antagonisti “fanno la festa” a Pd e compagniLa loro azione non si è limitata a questo. Al previsto arrivo della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, i manifestanti pro-Palestina hanno intonato cori contro il Pd, definendo i suoi esponenti come “fascisti travestiti”. Un clima di ostilità che è culminato con il blocco fisico del furgone del Partito Democratico da parte di antagonisti del centro sociale Cantiere. Secoloditalia.it - Che figuraccia, il corteo di Milano ostaggio di pro-Pal e centri sociali rovina la festa alla sinistra: insulti e cori contro Pd, Landini e Sala Leggi su Secoloditalia.it La tradizionale celebrazione del 25 aprile aè stata quest’anno teatro di inaccettabili contestazioni e strumentalizzazioni. Un blocco “Pro Pal”, composto dai Giovani Palestinesi d’Italia e da elementi dei, si è postotesta delin corso Venezia, sventolando striscioni che inneggiavano“resistenza palestinese” e attaccavano il “riarmo” e la “guerra imperialista”.25 aprile,: pro-Pal e antagonisti “fanno la” a Pd e compagniLa loro azione non si è limitata a questo. Al previsto arrivo della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, i maninti pro-Palestina hanno intonatoil Pd, definendo i suoi esponenti come “fascisti travestiti”. Un clima di ostilità che è culminato con il blocco fisico del furgone del Partito Democratico da parte di antagonisti del centro sociale Cantiere.

