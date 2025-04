Che Dio ci aiuti stravince Del Debbio ok tra i talk in prima serata colpo di Vespa

Gli ascolti del giovedì sera televisivo hanno visto, in prima serata su Rai1, la serie Che Dio ci aiuti con Francesca Chillemi e Giovanni Scifoni conquistare una media di 3.690.000 spettatori pari al 22.0% di share, programma più visto in prime time e in crescita rispetto a sette giorni fa. Su Canale5 il film Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di morto con Paola Cortellesi e Antonio Albanese ha invece divertito il 10.7% della platea con una media di 1.757.000 individui all'ascolto. Su Rai2, il telefilm Blue Bloods con Tom Selleck ha intrattenuto una media di 698.000 telespettatori pari al 4.2% di share. Su Rai3 il film The Father - Nulla è come sembra con Anthony Hopkins e Olivia Colman segna una media di 639.000 teste pari al 3.8% di share. Su Italia1, la Coppa Italia di calcio con la vittoria del Bologna sull'Empoli per 2 a 1 ha richiamato una media di 1.

Cosa riportano altre fonti

