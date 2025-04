Che Dio Ci Aiuti 8 Nona Puntata Lorenzo Contro Tutti

Nona Puntata di Che Dio ci Aiuti: un amore contrastato, un bambino abbandonato e un confronto doloroso con il passato. Scopri tutte le anticipazioni.Che Dio ci Aiuti: nuovi ostacoli, vecchi rancori e verità nascoste nella Nona PuntataAlla Casa del Sorriso, il clima si fa sempre più teso e intricato. Nella prossima Puntata di Che Dio ci Aiuti, i protagonisti saranno chiamati a confrontarsi con emozioni forti, vecchie ferite mai guarite e scelte difficili. I riflettori saranno puntati su Lorenzo, Pietro, Cristina, Melody, Sandrino e, naturalmente, sull’immancabile Azzurra, cuore pulsante della comunità.Un padre Contro l’amore del figlioLorenzo non riesce a stare a guardare mentre suo figlio Pietro intreccia una relazione con Cristina, una delle giovani ospiti della Casa. Uominiedonnenews.it - Che Dio Ci Aiuti 8, Nona Puntata: Lorenzo Contro Tutti! Leggi su Uominiedonnenews.it Emozioni forti nelladi Che Dio ci: un amore contrastato, un bambino abbandonato e un confronto doloroso con il passato. Scopri tutte le anticipazioni.Che Dio ci: nuovi ostacoli, vecchi rancori e verità nascoste nellaAlla Casa del Sorriso, il clima si fa sempre più teso e intricato. Nella prossimadi Che Dio ci, i protagonisti saranno chiamati a confrontarsi con emozioni forti, vecchie ferite mai guarite e scelte difficili. I riflettori saranno puntati su, Pietro, Cristina, Melody, Sandrino e, naturalmente, sull’immancabile Azzurra, cuore pulsante della comunità.Un padrel’amore del figlionon riesce a stare a guardare mentre suo figlio Pietro intreccia una relazione con Cristina, una delle giovani ospiti della Casa.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Che Dio Ci Aiuti 8, Sesta Puntata: Azzurra Scopre La Verità Su Dario! - Che Dio ci aiuti 8, sesta puntata: Azzurra scopre chi è Dario, l’uomo misterioso che Serena incontrava. La verità è peggiore del previsto e Azzurra non sa come gestirla! Che Dio ci aiuti 8 prosegue e, nel corso del sesto appuntamento, al centro dell’attenzione ci sarà l’identità del misterioso Dario, l’uomo che Serena stava frequentando. Azzurra scoprirà tutta la verità su di lui e per lei questa novità sarà a dir poco sbalorditiva. 🔗uominiedonnenews.it

“Elena Sofia Ricci? È una persona estremamente buona che ha un cuore veramente bello come Suor Angela”: Francesca Chillemi racconta “Che Dio Ci Aiuti 8” - L’ottava stagione di “Che Dio ci aiuti”, che andrà in onda per dieci prime serate a partire da giovedì 27 febbraio su Rai 1, è ricca di novità con anche delle new entry nel cast. Suor Azzurra (Francesca Chillemi) – che alla fine della scorsa stagione aveva preso i voti – si era prefigurata una vita tranquilla nel suo amato Convento degli Angeli Custodi insieme alle sue “ragazze”. Un evento inatteso, però, sconvolge i suoi piani: le viene infatti chiesto di abbandonare la sua missione ad Assisi e di occuparsi delle ragazze di una casa-famiglia a Roma: “La Casa del Sorriso”, dove ci sono ... 🔗ilfattoquotidiano.it

“Che Dio ci aiuti 8”, Chillemi “Raccontiamo la vita con qualcuno accanto” - ROMA (ITALPRESS) – Torna su Rai (dal 27 febbraio) “Che Dio ci aiuti”, la serie interpretata da Francesca Chillemi nei panni di suor Azzurra. La fiction, giunta all’ottava stagione, ha in serbo per i suoi (tanti) fan diverse novità nel cast e nella location. Gli episodi, infatti, non saranno più ambientati nel convento degli Angeli Custodi di Assisi, set fin dalla prima puntata, ma a Roma, nella casa-famiglia “La Casa del Sorriso” dove suor Angela (Elena Sofia Ricci torna per un cameo nella prima e nell’ultima puntata) chiederà ad Azzurra di trasferirsi per provare a scongiurarne la ... 🔗unlimitednews.it

Che Dio ci aiuti 8, anticipazioni nona puntata 1 maggio: Cristina in crisi con Pietro, sconvolta dal gesto di Lorenzo; Che Dio ci Aiuti 8, anticipazioni nona puntata in onda giovedì 1° maggio 2025; Che Dio ci aiuti 8 anticipazioni nona puntata (1 maggio): Cristina fa una scoperta shock su Lorenzo; Che Dio ci aiuti, la nona stagione non è da escludere: cosa sappiamo. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Che Dio ci aiuti 8, anticipazioni nona puntata del 1° maggio 2025 - Che Dio Ci Aiuti 8 nona puntata: scopri le anticipazioni complete della fiction con Francesca Chillemi in onda il 1° maggio su Rai 1. 🔗tvserial.it

Che Dio ci aiuti 8, anticipazioni nona puntata 1 maggio: Cristina in crisi con Pietro, sconvolta dal gesto di Lorenzo - Le anticipazioni della nona puntata di Che Dio ci aiuti 8 in onda giovedì 1 maggio alle ore 21:30 su Rai1. Nei nuovi episodi la crisi tra Cristina e Pietro. La ragazza scopre il gesto sconvolgente di ... 🔗fanpage.it

Che Dio ci aiuti, la nona stagione non è da escludere: cosa sappiamo - L'ottavo capitolo è quasi terminato e il pubblico vuole sapere se ne arriverà un altro. Vedi il video e scoprilo con noi. 🔗libero.it