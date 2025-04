Champions Barcellona Inter gratis in chiaro sul NOVE Discovery supera Rai e Mediaset

Champions League tra Barcellona e Inter sarà trasmessa gratuitamente sul canale NOVE, un’occasione rara per seguire un grande evento sportivo di una squadra italiana senza abbonamenti. Mercoledì 30 aprile si accenderanno i riflettori sullo stadio Lluis Companys di Barcellona, noto anche come Montjuïc, con diretta a partire dalle 19:30 e fischio d’inizio alle 21:00.L’accordo tra Warner Bros. Discovery e Prime Video permette di portare in chiaro tutto l’evento: pre-partita, telecronaca e approfondimenti post, Interamente curati dal team editoriale di Prime Video. In studio, Giulia Mizzoni condurrà insieme a ex fuoriclasse come Seedorf, Julio. Digital-news.it - Champions, Barcellona-Inter gratis in chiaro sul NOVE: Discovery supera Rai e Mediaset Leggi su Digital-news.it È una notizia che ha subito acceso l’entusiasmo dei tifosi: l’andata della semifinale diLeague trasarà trasmessa gratuitamente sul canale, un’occasione rara per seguire un grande evento sportivo di una squadra italiana senza abbonamenti. Mercoledì 30 aprile si accenderanno i riflettori sullo stadio Lluis Companys di, noto anche come Montjuïc, con diretta a partire dalle 19:30 e fischio d’inizio alle 21:00.L’accordo tra Warner Bros.e Prime Video permette di portare intutto l’evento: pre-partita, telecronaca e approfondimenti post,amente curati dal team editoriale di Prime Video. In studio, Giulia Mizzoni condurrà insieme a ex fuoriclasse come Seedorf, Julio.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Le parole di Luis Figo, doppio ex di Inter e Barcellona, sulla semifinale di Champions League: «Entrambe stanno facendo una stagione incredibile» Stasera Inter-Milan dirà qualcosa sull’ipotesi Triplete per il club nerazzurro. Successivamente, Barcellona-Inter chiarirà ulteriormente il percorso. Nei due club della semifinale di Champions League ha giocato Luis Figo che ha parlato a La […] 🔗calcionews24.com

di RedazioneStefano Borghi a Cronache di Spogliatoio ha detto la sua sul quarto di finale di Champions League: le dichiarazioni Stefano Borghi ha detto la sua sul percorso dell’Inter in Champions League, soffermandosi anche sul Bayern Monaco. LE PAROLE – «Il tema è: che Inter arriverà a questa doppia sfida? Se io immagino l’Inter che ritrova la sua massima espressione che abbiamo visto quest’anno, l’Inter dell’ultima parte del 2024, secondo me è molto meno sfavorita con il Bayern di ... 🔗internews24.com

Brutte notizie per il Barcellona, infortunio di un titolarissimo. Inter e Bayern alla finestra per l’eventuale semifinale Al termine del match contro il Leganes di campionato, sono arrivate delle brutte notizie in casa Barcellona che nel corso dell’incontro ha perso per infortunio Alejandro Baldé, terzino sinitro titolare della squadra di Flick. Il giocatore, che ha […] 🔗calcionews24.com

Barcellona-Inter in chiaro sul NOVE, perché la semifinale di Champions sarà in diretta TV gratis; Barcellona-Inter in chiaro, dove si potrà vedere la semifinale di Champions; Barcellona-Inter in chiaro in diretta TV sul Nove: dove guardare gratis la semifinale di andata di Champions League; Barcellona-Inter GRATIS in TV: come vederla. 🔗Cosa riportano altre fonti

Barcellona-Inter in chiaro sul NOVE, perché la semifinale di Champions sarà in diretta TV gratis - Le semifinali di Champions League dell’Inter dovranno essere trasmesse obbligatoriamente in chiaro. Barcellona-Inter, la gara d’andata di mercoledì 30 aprile, andrà in onda sul NOVE. Le due semifinali ... 🔗fanpage.it

Barcellona Inter, sarà possibile vederla GRATIS in chiaro: ecco dove verrà trasmessa. Il comunicato ufficiale - Barcellona Inter, match di andata delle semifinali di Champions League in programma mercoledì 30 aprile, verrà trasmessa in chiaro. 🔗news-sports.it

Barcellona-Inter in chiaro, dove si potrà vedere la semifinale di Champions - Barcellona-Inter in chiaro in tv. L'andata della semifinale di Champions League, in programma mercoledì 30 maggio, sarà trasmessa in diretta televisiva da Prime Video, che la renderà disponibile anche ... 🔗msn.com