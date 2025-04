Lanazione.it - Cersosimo e Unamore cercano il tris a Bomarzo

Leggi su Lanazione.it

di Laura ValdesiSIENAIl palio diè diventato un bel palcoscenico per i fantini giovani. O, comunque, per chi ha necessità di farsi rivedere. Perché una prestazione convincente (anche qui) fa crescere le possibilità che, quando il 29 giugno il frullatore delle monte deciderà i dieci al canape, arrivi l’agognato giubbetto.Quello che cerca da tempo Alessandro, un fantino che è cresciuto molto nelle ultime stagioni. E che aè diventato il ’re’ visto che le due ultime edizioni le ha conquistate in groppa ad un cavallo,, che non ha avuto ancora l’opportunità di debuttare in Piazza ma ha dimostrato nelle corse in tutta Italia di valere. "L’esperienza paga – aveva dettolo scorso anno dopo il trionfo –era il cavallo che aveva battagliato di più nei palii".