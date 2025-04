Cerimonia del 25 aprile a Sarno la città nel silenzio in memoria della libertà e nel rispetto del lutto per il Papa

città di Sarno si stringe attorno al valore della memoria e della libertà per celebrare il 25 aprile, anniversario della Liberazione. Le celebrazioni, alla presenza del Sindaco Francesco Squillante e dell'Amministrazione Comunale, delle Forze dell'Ordine, oltre alla presenza di tanti cittadini.

