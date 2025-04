Cerimonia del 25 aprile a palazzo degli Elefanti omaggio delle istituzioni cittadine ai caduti catanesi

Cerimonia per l’ottantesimo Anniversario della Liberazione che si è svolta nella corte di palazzo degli Elefanti. Presenti, oltre al prefetto Maria Carmela Librizzi. Cataniatoday.it - Cerimonia del 25 aprile a palazzo degli Elefanti, l'omaggio delle istituzioni cittadine ai caduti catanesi Leggi su Cataniatoday.it In rappresentanza del sindaco di Catania Enrico Trantino, il vicesindaco di Catania, Paolo La Greca, ha partecipato alla breveper l’ottantesimo Anniversario della Liberazione che si è svolta nella corte di. Presenti, oltre al prefetto Maria Carmela Librizzi.

Su questo argomento da altre fonti

25 aprile: in Via Santa Lucia la cerimonia per celebrare la Resistenza - «Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare per celebrare insieme la Liberazione e ribadire l’attualità dei valori di democrazia, giustizia e libertà che animarono la Resistenza e che ancora oggi devono guidare il nostro impegno quotidiano». Le Segreterie Provinciali di Cgil, Cisl e Uil di... 🔗padovaoggi.it

Dalla cerimonia al monumento ai Caduti all'apertura del rifugio antiaereo della Rocca: Cesena ricorda il 25 aprile - Cesena è pronta per le celebrazioni della Liberazione dell’Italia dall’oppressione nazifascista. Quest’anno, in occasione dell’80esimo anniversario, le cerimonie avranno inizio alle ore 10:45 in piazzetta ‘M. Alboni’ (piazzale est della Barriera Cavour), punto di ritrovo per le autorità civili e... 🔗cesenatoday.it

La bara di Papa Francesco verrà chiusa il 25 aprile, i dettagli sulla cerimonia e sulla tumulazione - Due le date da ricordare: la bara di Papa Francesco verrà chiusa il 25 aprile alle 20:00, il giorno dopo la tumulazione in Santa Maria Maggiore 🔗notizie.virgilio.it

25 aprile, 80esimo anniversario della Liberazione: le celebrazioni a Padova; Liberazione, celebrazioni e corteo in piazza Santo Spirito: le iniziative per il 25 aprile; 25 aprile. Mattarella: È sempre tempo di Resistenza, valori sempre attuali - 25 aprile, in migliaia al corteo dell'Anpi a Roma; 25 Aprile, la festa della Liberazione in Lombardia. La diretta del corteo di Milano. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

A Salerno cerimonia per il 25 aprile, 'libertà non è scontata' - Salerno ha celebrato l'80esimo anniversario della Liberazione con una cerimonia che si è svolta in più tappe a partire da Piazza Vittorio Veneto con gli onori ai caduti e deposizione delle corone d'al ... 🔗ansa.it

Festa della Liberazione, tutte le celebrazioni in Toscana: il programma del 25 Aprile - Gli eventi e le cerimonie nelle città: dalla alla solennità delle cerimonie istituzionali alle marce, passando dalle iniziative culturali ... 🔗msn.com

25 aprile, Italia in festa: perché si celebra la Liberazione e il suo significato. Da Milano a Roma e Napoli (e non solo): gli eventi nelle città - Festeggiare sì, ma senza dimenticare gli orrori del passato e soprattutto ricordando alle nuove generazioni quanto sangue è stato versato per la Libertà di tutti. Come ogni ... 🔗msn.com