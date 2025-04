Cercano il 8220Re del Bancomat8221 per una condanna a oltre 9 anni di carcere scoprono che è morto 8220Anomalie al funerale8221

anni, dieci mesi e dieci giorni. I carabinieri del nucleo investigativo quindi si sono messi a cercarlo per portarlo in carcere e hanno scoperto che è morto il 13 giugno del 2024 all'età di 44 anni e per suicidio. Per gli inquirenti, la sua scomparsa presenta diverse stranezze. Ai funerali ci sarebbero state tante anomalie. Leggi su Fanpage.it Giuseppe Molinelli, conosciuto come il re dei bancomat, doveva scontare nove, dieci mesi e dieci giorni. I carabinieri del nucleo investigativo quindi si sono messi a cercarlo per portarlo ine hanno scoperto che èil 13 giugno del 2024 all'età di 44e per suicidio. Per gli inquirenti, la sua scomparsa presenta diverse stranezze. Ai funerali ci sarebbero state tante anomalie.

