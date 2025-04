Ilgiorno.it - Celebrazioni in silenzio: "Bella Ciao è canto di pace un omaggio a Francesco"

Un 25 Aprile in. Fa discutere a Romano di Lombardia il provvedimento del sindaco Gianfranco Gafforelli che vieta a canti, inno e accompagnamenti musicali durante ledi oggi. Ha motivato la decisione con il rispetto delle disposizioni ministeriali sul lutto nazionale proclamato per la scomparsa di Papa, i cui funerali si terranno sabato a Roma. Niente banda musicale, niente inni della Resistenza e, soprattutto, niente ““, la canzone simbolo dei partigiani.La scelta, però, non convince l’Associazione nazionale partigiani d’Italia. Walter Torrioni, presidente della sezione dell’Anpi di Romano di Lombardia, non nasconde la sua indignazione. "Ho chiesto di poter visionare le disposizioni prefettizie che impedirebbero l’esecuzione dei brani concordati per la cerimonia, perfettamente coerenti con il significato del 25 Aprile - sottolinea -, ma non mi è stato concesso di leggerle".