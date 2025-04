Celebrazione silenziata niente inno e Bella Ciao Salta l’ammainabandiera

inno di Mameli, né tantomeno quelle tradizionali di Bella Ciao, alla manifestazione del 25 Aprile oggi a Bareggio. Lo ha comunicato il sindaco Linda Colombo che, interpretando la circolare della presidente del Consiglio dei Ministri che "invita alla sobrietà in occasione delle manifestazioni pubbliche in questi giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco", ha ritenuto opportuno apportare modifiche al programma delle celebrazioni già programmate. In particolare, come spiega la sindaco, "non ci sarà l'accompagnamento del corpo musicale Circolo Banda Civica di Magenta, ma solo il trombettista che suonerà il Silenzio". La Giunta ha deciso anche di annullare l'ammainabandiera e il rinfresco nella sede degli Alpini."La Celebrazione si chiuderà dunque dopo la deposizione dei fiori al cimitero.

