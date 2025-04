8220C8217è un uomo armato e pericoloso8221 polizia accorre e lo uccide aveva chiamato lui per farsi sparare

polizia intervenuti per una segnalazione che indicava la presenza di un uomo armato di pistola che si comportava in modo pericoloso. La successiva indagine sul caso ha scoperto che era stato proprio l'uomo a chiamare e non aveva nessuna arma da fuoco. Leggi su Fanpage.it La terribile storia in Inghilterra dove un 38enne è stato ucciso dagli agenti diintervenuti per una segnalazione che indicava la presenza di undi pistola che si comportava in modo pericoloso. La successiva indagine sul caso ha scoperto che era stato proprio l'a chiamare e nonnessuna arma da fuoco.

Su questo argomento da altre fonti

Rapinatore armato assalta banca a Porto Empedocle, caccia all'uomo nella statale - Rapina con maxi bottino ai danni della banca Credem di Porto Empedocle. Un uomo armato ha fatto irruzione da solo all'interno dell'istituto di credito della strada statale 115, poco prima dei semafori all'incrocio con il quartiere Grandi lavori. È accaduto nel pomeriggio. Il bandito ha... 🔗agrigentonotizie.it

Washington, il Secret Service spara a un uomo armato vicino alla Casa Bianca - Il Secret Service, che garantisce la sicurezza del presidente degli Stati Uniti, ha sparato a un uomo armato poco lontano dalla Casa Bianca. È successo poco prima della mezzanotte: all’incrocio tra 17th Street e F Street NW, a meno di cinque minuti a piedi dalla White House. Dove però non si trovava Donald Trump, che è in Florida nella sua residenza di Mar-a-Lago. L’uomo non è stato ucciso e si trova in ospedale. 🔗lettera43.it

Usa: uomo armato fuori da quartier generale Cia in Virginia - Milano, 19 mar. (LaPresse) – Decine di poliziotti hanno fatto irruzione nel quartier generale della Cia in Virginia per la presenza di un uomo armato di pistola fuori da un cancello d’ingresso. Inizialmente, i testimoni avevano riferito di aver udito spari. Tuttavia, alcuni media locali hanno riportato le parole di un funzionario delle forze dell’ordine che ha confermato che non sono stati sparati colpi e che nessuno è rimasto ferito. 🔗lapresse.it