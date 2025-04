Cavese in my mind Quando Cava era capitale della musica e col calcio faceva sognare

Cavese Great Again è un docufilm che racconta il ritorno della Cavese nel calcio professionistico dopo anni in Serie D. È disponibile su Amazon Prime Video. Prodotto da Super, per la Regia di Marco Curti. Scritto da Carlo Altinier e Marco CurtiIl progetto non si limita alla cronaca sportiva: attraverso immagini d’archivio, testimonianze e contributi musicali, ripercorre oltre quarant’anni di storia della città di Cava de’ Tirreni, intrecciando il calcio con eventi sociali e culturali. Al centro del racconto c’è lo stadio Simonetta Lamberti, simbolo cittadino e teatro di partite, concerti internazionali e momenti drammatici. Il film alterna l’attualità – dalla promozione in Serie C alla nuova stagione 2024/25 – con episodi emblematici del passato. Pensato con un taglio narrativo in stile Wrexham Afc, il docufilm punta a raccontare la Cavese come una squadra-simbolo. Ilnapolista.it - Cavese in my mind. Quando Cava era capitale della musica (e col calcio faceva sognare) Leggi su Ilnapolista.it MakeGreat Again è un docufilm che racconta il ritornonelprofessionistico dopo anni in Serie D. È disponibile su Amazon Prime Video. Prodotto da Super, per la Regia di Marco Curti. Scritto da Carlo Altinier e Marco CurtiIl progetto non si limita alla cronaca sportiva: attraverso immagini d’archivio, testimonianze e contributili, ripercorre oltre quarant’anni di storiacittà dide’ Tirreni, intrecciando ilcon eventi sociali e culturali. Al centro del racconto c’è lo stadio Simonetta Lamberti, simbolo cittadino e teatro di partite, concerti internazionali e momenti drammatici. Il film alterna l’attualità – dalla promozione in Serie C alla nuova stagione 2024/25 – con episodi emblematici del passato. Pensato con un taglio narrativo in stile Wrexham Afc, il docufilm punta a raccontare lacome una squadra-simbolo.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Latina-Cavese: dove vederla, orario e probabili formazioni - Allo Stadio Francioni andrà in scena la sfida di Serie C Latina-Cavese: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Allo Stadio Francioni di Latina si giocherà la gara valevole per la 25ª giornata di Serie C tra Latina-Cavese. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. Le probabili […] 🔗calcionews24.com

LIVE - Cavese-Casertana, le formazioni ufficiali: la diretta della partita - Lo Stadio Simonetta Lamberti ospita il posticipo della ventinovesima giornata del campionato di Serie C. La Cavese di Vincenzo Maiuri affronta la Casertana di Massimo Pavanel e in palio ci sono punti importanti per la salvezza. L'obiettivo degli aquilotti è tenere a distanza gli avversari in... 🔗europa.today.it

LIVE - Cavese-Casertana 0-0, la diretta della partita - Lo Stadio Simonetta Lamberti ospita il posticipo della ventinovesima giornata del campionato di Serie C. La Cavese di Vincenzo Maiuri affronta la Casertana di Massimo Pavanel e in palio ci sono punti importanti per la salvezza. L'obiettivo degli aquilotti è tenere a distanza gli avversari in... 🔗salernotoday.it

Cavese in my mind. Quando Cava era capitale della musica (e col calcio faceva sognare); Torna a Cava Manara la festa della birra più grande della provincia. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Cavese, il numero uno Lamberti: "Che gioia la salvezza, ora sogniamo i playoff" - siamo ambiziosi" Cava de' Tirreni. Alessandro Lamberti non si nasconde. Dopo aver festeggiato la salvezza, ora il presidente della Cavese alza l’asticella e sogna i playoff. Sarebbe il ... 🔗msn.com