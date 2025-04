Cattivi cittadini e pessimi sindaci

Panorama.it - Cattivi cittadini e pessimi sindaci Leggi su Panorama.it Lo so, ci sono problemi più gravi: la guerra in Ucraina, ad esempio. Quella in corso a Gaza da un anno e mezzo. E poi i dazi, il lavoro, gli stipendi bassi, il tasso di povertà, le liste d’attesa per una visita in ospedale, eccetera. Volendo, si fa un elenco che non finisce più. Però permettetemi di continuare la mia piccola battaglia contro il degrado urbano, l’aumento dell’inciviltà cittadina, la scomparsa della buona educazione.Su queste pagine qualche mese fa ho criticato i padroni di cani che non raccolgono le deiezioni dei loro amici a quattro zampe. Non ce l’avevo con i labrador, i pastori tedeschi e i barboncini: quadrupedi meravigliosi. Ce l’avevo con chi sporca i marciapiedi senza curarsi di pulirli. Continuo a non capire perché, se ami un animale, non ti occupi di evitare disagio ai pedoni.

