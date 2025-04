Sport.periodicodaily.com - Catanzaro vs Palermo: le probabili formazioni

Gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Entrambe devono vincere per avvicinarsi alla matematica partecipazione ai playoff.vssi giocherà domenica 27 aprile 2025 alle ore 15 presso lo stadio Ceravolo.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI calabresi occupano la sesta posizione a 48 punti e sono reduci da due pareggi consecutivi. La squadra di Caserta deve ritrovare perciò la vittoria, arrivata soltanto una volta nelle ultime sei giornate, perchè le quattro lunghezze di vantaggio sul nono ed ultimo posto utile per i playoff non sono rassicuranti.I rosanero, invece, hanno tre punti in meno, essendo settimi con 45 punti. Dopo le due vittorie consecutive contro Salernitana e Sassuolo, la squadra di Dionisi è incappata nella sconfitta contro il Bari che la costringe a rialzarsi subito.