Catania centro storico ‘scippa’ la borsa a una ragazza poliziotto fuori servizio lo blocca

centro storico per scippare una ragazza. L’uomo, un tunisino di 20 anni, senza dare nell’occhio si è avvicinato alla ragazza e l’ha tirata per un braccio per strapparle la borsa, per poi tentare di mescolarsi tra la folla per far perdere le sue tracce.La giovane vittima, dopo una primissima resistenza, ha lasciato la presa della borsa per evitare di finire a terra e ha cominciato ad urlare, richiamando l’attenzione dei presenti.In quei momenti, nel locale accanto si trovava un poliziotto del Compartimento Polizia Stradale “Sicilia Orientale” di Catania, libero dal servizio, che, allarmato dalle grida della ragazza, è uscito in strada dove ha immediatamente notato l’uomo, con la borsa in mano, in fuga in via Gemmellaro. Il poliziotto non ci ha pensato due volte e ha inseguito il ladro per alcuni metri. Dayitalianews.com - Catania, centro storico: ‘scippa’ la borsa a una ragazza, poliziotto, fuori servizio, lo blocca Leggi su Dayitalianews.com Ha approfittato della confusione davanti ai locali delper scippare una. L’uomo, un tunisino di 20 anni, senza dare nell’occhio si è avvicinato allae l’ha tirata per un braccio per strapparle la, per poi tentare di mescolarsi tra la folla per far perdere le sue tracce.La giovane vittima, dopo una primissima resistenza, ha lasciato la presa dellaper evitare di finire a terra e ha cominciato ad urlare, richiamando l’attenzione dei presenti.In quei momenti, nel locale accanto si trovava undel Compartimento Polizia Stradale “Sicilia Orientale” di, libero dal, che, allarmato dalle grida della, è uscito in strada dove ha immediatamente notato l’uomo, con lain mano, in fuga in via Gemmellaro. Ilnon ci ha pensato due volte e ha inseguito il ladro per alcuni metri.

