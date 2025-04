Catania celebra il 25 aprile corteo tra le vie del centro eventi e concertone al castello Ursino

centro di Catania si sono animate con un partecipato corteo antifascista, promosso tra glia altri da Anpi, Cgil, Pd, di Alleanza Verdi e Sinistra, Arcigay e Potere al popolo. Il "serpentone" è partito in mattinata da piazza. Cataniatoday.it - Catania celebra il 25 aprile: corteo tra le vie del centro, eventi e "concertone" al castello Ursino Leggi su Cataniatoday.it In occasione dell’80° anniversario della Liberazione, le strade deldisi sono animate con un partecipatoantifascista, promosso tra glia altri da Anpi, Cgil, Pd, di Alleanza Verdi e Sinistra, Arcigay e Potere al popolo. Il "serpentone" è partito in mattinata da piazza.

Linguaglossa, le celebrazioni del 25 aprile: il commiato del Prefetto - LINGUAGLOSSA (CATANIA) – In una atmosfera sobria , come da disposizioni ministeriali , a Linguaglossa si è celebrato 80esimo anniversario della Liberazione d’Italia. Presenti le massime autorità ... 🔗livesicilia.it

25 Aprile, a Catania striscione su Palazzo degli Elefanti pro resistenza palestinese - Un gruppo di attivisti antifascisti, nel corso del corteo per la celebrazione del 25 aprile a Catania, si è arrampicato sull’impalcatura che copre la facciata principale di Palazzo degli Elefanti, in ... 🔗lasicilia.it

Il 25 aprile in Sicilia: ecco le manifestazioni previste per l’80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo - L’80esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo vedrà manifestazioni in tutte le città siciliane. A Palermo, Catania il maggior numero di iniziative. Ecco il programma del 25 aprile nelle ... 🔗lasicilia.it