Lanazione.it - Castiglion Fiorentino, un fine settimana all’insegna delle due ruote

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 25 aprile 2025 –si prepara a vivere undueMeno uno alla gara ciclistica riservata alla categoria Giovanissimi e che vede ai nastri di partenza un centinaio di giovani ciclisti. L’appuntamento è per domani, sabato 26 aprile, quando al ciclodromo di Montecchio Vesponi, a partire dalle 15.00, prenderà il via il 22° Trofeo Fans Club Daniele Bennati, gara organizzata dalla ASD Polisportiva Albergo-Oliveto in collaborazione con il Fans Club Daniele Bennati di.“Un ringraziamento agli organizzatori per questa e le altre iniziative che organizzano durante l’anno a favore dei bambini”, dichiara Daniele Bennati.Il giorno successivo, domenica 27 aprile, è in programma un evento davvero speciale per gli appassionati di ciclismo e per i fan di Daniele Bennati.