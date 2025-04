Castelvenere domani i funerali della bimba di 4 anni morta nel Napoletano

domani, alle ore 16 nella parrocchia di San Nicola di Castelvenere (Benevento) i funerali di Alessandra, la bambina di 4 anni morta in circostanze ancora da chiarire in un’abitazione di Tufino, in provincia di Napoli, nella notte tra il 14 e 15 dicembre dello scorso anno, dopo una caduta da una scala a chiocciola. Lo rende noto Alessandro Di Santo, sindaco di Castelvenere, dove la bimba risiedeva ufficialmente.Sulle cause, non del tutto chiare, della morte di Alessandra indaga la Procura di Nola. Due zii della bambina sono stati iscritti nel registro degli indagati. A carico della coppia di coniugi, presso cui la piccola era stata collocata dai servizi sociali, si ipotizzerebbero i reati di maltrattamenti e omicidio colposo. La morte della bambina risale alla sera del 13 dicembre scorso e sarebbe stata provocata dalle ferite conseguenti a quella che si ipotizza sia stata una caduta accidentale dalla scala interna dell’abitazione. Anteprima24.it - Castelvenere, domani i funerali della bimba di 4 anni morta nel Napoletano Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiSi svolgeranno, alle ore 16 nella parrocchia di San Nicola di(Benevento) idi Alessandra, la bambina di 4in circostanze ancora da chiarire in un’abitazione di Tufino, in provincia di Napoli, nella notte tra il 14 e 15 dicembre dello scorso anno, dopo una caduta da una scala a chiocciola. Lo rende noto Alessandro Di Santo, sindaco di, dove larisiedeva ufficialmente.Sulle cause, non del tutto chiare,morte di Alessandra indaga la Procura di Nola. Due ziibambina sono stati iscritti nel registro degli indagati. A caricocoppia di coniugi, presso cui la piccola era stata collocata dai servizi sociali, si ipotizzerebbero i reati di maltrattamenti e omicidio colposo. La mortebambina risale alla sera del 13 dicembre scorso e sarebbe stata provocata dalle ferite conseguenti a quella che si ipotizza sia stata una caduta accidentale dalla scala interna dell’abitazione.

