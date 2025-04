Castelfidardo incidente sul lavoro mano dell’operaio sotto la pressa

Castelfidardo. Si era appena verificato un incidente sul lavoro in un’azienda di via Pigini, nella prima zona industriale, specializzata nello stampaggio delle lamiere a freddo. Un operaio, proprio mentre posizionava un pesante stampo in acciaio all’interno di una pressa, avrebbe subito lo schiacciamento di una mano. Sono stati i colleghi lì presenti a dare l’allarme, a chiamare i soccorsi.Sono arrivati subito i sanitari della Croce Verde di Castelfidardo e l’automedica da Osimo. L’operaio ha subito l’amputazione di due falangi. E’ stato portato all’ospedale regionale di Torrette per la medicazione. Panico in azienda per quanto accaduto sotto i loro occhi. E’ bastato un attimo perché l’incidente accadesse. Ilrestodelcarlino.it - Castelfidardo, incidente sul lavoro: mano dell’operaio sotto la pressa Leggi su Ilrestodelcarlino.it Le sirene hanno suonato all’impazzata ieri mattina, prima delle 8, dirette alla periferia di. Si era appena verificato unsulin un’azienda di via Pigini, nella prima zona industriale, specializzata nello stampaggio delle lamiere a freddo. Un operaio, proprio mentre posizionava un pesante stampo in acciaio all’interno di una, avrebbe subito lo schiacciamento di una. Sono stati i colleghi lì presenti a dare l’allarme, a chiamare i soccorsi.Sono arrivati subito i sanitari della Croce Verde die l’automedica da Osimo. L’operaio ha subito l’amputazione di due falangi. E’ stato portato all’ospedale regionale di Torrette per la medicazione. Panico in azienda per quanto accadutoi loro occhi. E’ bastato un attimo perché l’accadesse.

