Castel Gabbiano autorizzata la nuova logistica Noi allibiti ricorreremo al Tar

Castel Gabbiano (Cremona) – Svolta nella vicenda del sito logistico a Castel Gabbiano: è stato rilasciato il permesso di costruire un nuovo capannone. Il documento, pubblicato sull'albo pretorio, ha scatenato la reazione della minoranza e del comitato cittadino, da tempo contrari all'arrivo del nuovo insediamento. A esultare è, invece, il comitato del "Sì" che, sulla pagina Facebook, annuncia il rilascio del permesso che il Comune ha emesso a favore della società promotrice, la Officine Mak Srl, e attraverso il quale autorizza la realizzazione dell'opera nell'ambito dell'Arp5 (Ambito di riqualificazione produttiva 5).Il progetto iniziale, con una superficie operativa di oltre tre ettari, era stato sottoposto a verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (Via) da parte della Provincia.

Su questo argomento da altre fonti

