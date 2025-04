Caso Resinovich il mistero del sosia che sconvolge le indagini

mistero irrisolto: il Caso di Liliana Resinovich, scomparsa nel dicembre 2021 e ritrovata morta a gennaio 2022, continua a sollevare interrogativi. Tra ipotesi di suicidio e sospetti di omicidio, un nuovo elemento emerge: il giallo di un possibile sosia.Consulenze contrastantiDue consulenze medico-legali offrono scenari opposti. Da un lato, Cristina Cattaneo suggerisce un decesso avvenuto il giorno della scomparsa, ipotizzando un'asfissia indotta. Dall'altro, Costantinides posticipa la morte a ridosso del ritrovamento, sostenendo la teoria del suicidio.Contraddizioni in evidenza: la difesa di Sebastiano Visintin, vedovo e unico indagato, insiste sulla possibilità del suicidio. Tuttavia, il medico legale Raffaele Barisani contesta l'ipotesi di soffocamento da parte di terzi, suggerendo invece una "plastic bag suffocation", scartata per la mancanza di alcol o farmaci nel corpo della donna.

