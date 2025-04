Caso Resinovich cosa cercano gli inquirenti spunta il giallo del sosia

Caso di Liliana Resinovich, scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022, continua a sollevare interrogativi inquietanti. Tra ipotesi di suicidio e piste omicide, ora emerge un nuovo elemento che sta scuotendo le indagini: il giallo di un possibile sosia.Leggi anche: Pietro Orlandi, è bufera dopo la morte di Papa Francesco: cos’è successoLeggi anche: Ragazza sparita nel nulla, poi la tragica notizia: come l’hanno ritrovataDue consulenze, due scenari oppostiLe prime crepe nell’inchiesta nascono dalle divergenze tra le consulenze medico-legali. Da una parte c’è la relazione di Cristina Cattaneo, che colloca la morte di Liliana nel giorno stesso della scomparsa, ipotizzando un’asfissia provocata da terzi. Tvzap.it - Caso Resinovich, cosa cercano gli inquirenti: spunta il giallo del “sosia” Leggi su Tvzap.it Due consulenze, due verità agli antipodi e un mistero che, a distanza di anni, non smette di infittirsi. Ildi Liliana, scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022, continua a sollevare interrogativi inquietanti. Tra ipotesi di suicidio e piste omicide, ora emerge un nuovo elemento che sta scuotendo le indagini: ildi un possibile.Leggi anche: Pietro Orlandi, è bufera dopo la morte di Papa Francesco: cos’è successoLeggi anche: Ragazza sparita nel nulla, poi la tragica notizia: come l’hanno ritrovataDue consulenze, due scenari oppostiLe prime crepe nell’inchiesta nascono dalle divergenze tra le consulenze medico-legali. Da una parte c’è la relazione di Cristina Cattaneo, che colloca la morte di Liliana nel giorno stesso della scomparsa, ipotizzando un’asfissia provocata da terzi.

