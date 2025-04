Casertanews.it - Casertana a caccia della salvezza, Iori: "Dobbiamo conquistarla con le nostre forze. Il Trapani è forte, servirà massima attenzione"

Leggi su Casertanews.it

Ultima garastagione regolare per la, che affronta in trasferta ilal Provinciale. Ladei falchetti dipende dai 90 minuti finali, oltre ai risultati di Foggia e Messina. Manuel, allenatore rossoblù, interviene in conferenza stampa per presentare la partita.