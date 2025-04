Caserta Marino si sospende dal Partito Democratico atto dolorosissimo

Marino, fino a pochi giorni fa sindaco di Caserta, ha scritto al Commissario regionale del Pd, Antonio Misiani e al commissario provinciale, Susanna Camusso, per comunicare la decisione di sospendersi dal Partito. Nei giorni scorsi è giunta la decisione del Governo di sciogliere il Comune per infiltrazioni camorristiche. Marino definisce “un atto dolorosissimo'” la decisione di sospendersi dal Pd che però “nasce dall’urgenza inderogabile di difendere la dignità della mia città, Caserta, vilipesa da un provvedimento di scioglimento amministrativo che giudico ingiusto e pretestuoso, svincolato da reali criticità nella vita istituzionale locale”. “Come cittadino e come amministratore, cresciuto nel rispetto dei valori costituzionali e del primato delle istituzioni, mi sento colpito due volte: nella mia vocazione politica e nel mio orgoglio di Casertano”, scrive nella lettera inviata a Misiani e a Camusso. Anteprima24.it - Caserta, Marino si sospende dal Partito Democratico: “atto dolorosissimo” Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiCarlo, fino a pochi giorni fa sindaco di, ha scritto al Commissario regionale del Pd, Antonio Misiani e al commissario provinciale, Susanna Camusso, per comunicare la decisione dirsi dal. Nei giorni scorsi è giunta la decisione del Governo di sciogliere il Comune per infiltrazioni camorristiche.definisce “un'” la decisione dirsi dal Pd che però “nasce dall’urgenza inderogabile di difendere la dignità della mia città,, vilipesa da un provvedimento di scioglimento amministrativo che giudico ingiusto e pretestuoso, svincolato da reali criticità nella vita istituzionale locale”. “Come cittadino e come amministratore, cresciuto nel rispetto dei valori costituzionali e del primato delle istituzioni, mi sento colpito due volte: nella mia vocazione politica e nel mio orgoglio dino”, scrive nella lettera inviata a Misiani e a Camusso.

Su altri siti se ne discute

Il Cdm scioglie il comune di Caserta guidato dal sindaco Pd Carlo Marino per infiltrazioni camorristiche - E’ durata solo 40 minutil la riunione del Consiglio dei ministri nel corso della quale i comuni di Aprilia, Caserta, Badolato e Casabona sono stati sciolti su proposta del ministro dell’Interno per condizionamenti della criminalità organizzata. Nelle amministrazioni ci sarebbero state infiltrazioni camorristiche ma non si conoscono ancora le motivazioni. Per quelle bisogna attendere le prossime ore, quando verrà resa nota la relazione ufficiale sullo scioglimento. 🔗secoloditalia.it

Caserta, terminata l’installazione di 19 telecamere: la soddisfazione del sindaco Marino - Tempo di lettura: 2 minutiÈ stata ultimata l’attività di installazione delle telecamere previste dal contratto con il concessionario per il servizio di mobilità in città. I dispositivi sono 19, e sono stati montati nei seguenti punti della città: Viale Lincoln, Viale Carlo III di Borbone, Viale Douhet, Via Amendola (angolo con Via Tescione), Via De Falco, Via Cappuccini, Via Marchesiello, Viale dei Bersaglieri, Via Ruta, Via Madre Teresa di Calcutta, Via Santa Commaia. 🔗anteprima24.it

Scioglimento Caserta, Marino: “Ingiusto”. E in Campania ora si deve votare il nuovo Presidente Anci - Il sindaco di Caserta, Carlo Marino (Pd) è anche Presidente Anci: "Scioglimento decisione ingiusta". E convoca l'assemblea dei sindaci per il rinnovo della carica.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Caserta, Marino si sospende dal Partito Democratico: atto dolorosissimo; Caserta, Carlo Marino: «Non ho commesso atti contrari all'etica pubblica ma mi sospendo dal Pd»; Scioglimento comune Caserta, Marino sospeso: nominati tre commissari; Caserta, il Comune Pd sciolto per camorra | .it. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Caserta, comune sciolto per infiltrazioni mafiose: «Macchia sulla città, ora si volti pagina» - Una "macchia" su Caserta. Lo scioglimento del Comune per «condizionamenti della criminalità organizzata» e l'affidamento della gestione del Comune, per diciotto ... 🔗ilmattino.it

Comune di Caserta sciolto per infiltrazioni camorristiche, il sindaco Marino: «Lo scioglimento è stato un atto politico» - «Un atto di natura politica nonché un atto amministrativo abnorme, faremo subito ricorso al Tar del Lazio». Carlo Marino ufficializza con una lettera piena di amarezza e rabbia ... 🔗ilmattino.it

Caserta, il sindaco Carlo Marino: Scioglimento decisione ingiusta e dannosa per la città - Lo scrive il sindaco di Caserta Carlo Marino, presidente di Anci Campania, in una lettera inviata ai sindaci della regione all’indomani dello scioglimento del Comune per infiltrazioni camorristiche. 🔗ildenaro.it