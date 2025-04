Case popolari c’è il bando Disponibili 93 alloggi uno su 5 per gli indigenti

Ecodibergamo.it - Case popolari, c’è il bando. Disponibili 93 alloggi, uno su 5 per gli indigenti Leggi su Ecodibergamo.it L’AVVISO. In città, 70 abitazioni dell’Aler e 20 del Comune. Lenzini: attenti ai bisogni del territorio sul tema abitativo. Le domande potranno essere presentate dal 30 aprile

Ruote squarciate alle macchine dei vigili. Era in corso lo sgombero delle case popolari occupate - Ruote squarciate alle vetture di servizio della polizia locale, impegnata a Tor Bella Monaca in un'operazione di sgombero di case popolari. Nessun agente è rimasto ferito. L'episodio è avvenuto nella mattina di martedì 8 aprile. Ruote squarciate alle auto dei vigili Secondo quanto appreso... 🔗romatoday.it

Case popolari di Pomigliano d'Arco evacuate dopo l'incendio, 10 persone intossicate: fiamme dalle cantine - Un incendio è scoppiato in una palazzina popolare a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli: dieci persone sono rimaste lievemente intossicate 🔗notizie.virgilio.it

Case popolari, il piano di autorecupero di Atc e Regione: "Se la sistemi te l'assegniamo" - Atc e Regione Piemonte lanciano il piano di autorecupero delle case popolari torinesi. Annunciato questa mattina – mercoledì 5 marzo 2025 – un nuovo bando rivolto a chi è in attesa di un alloggio popolare. In totale sono stati mappati 150 alloggi che verranno assegnati a chi si impegna a farsi... 🔗torinotoday.it

