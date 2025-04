Casa mia casa nostra le immagini dell’integrazione

casa mia, casa nostra" diventa una mostra fotografica, che apre oggi alle 12,30 alla sala civica Sghedoni di Campagnola, visitabile fino a domenica.Raccoglie le foto dei ragazzi di origine straniera della seconda generazione che vivono in paese. Instaurare un dialogo coi giovani delle seconde generazioni, raccontare chi sono e cosa sognano, come hanno costruito la loro identità, quali sono le difficoltà quotidiane ed il rapporto con l'Italia ed i Paesi d'origine. Questo l'obiettivo di un'iniziativa che ora arriva nella sua parte finale e ci mostra giovani tra i 18 ed i 30 anni nati in Italia da genitori stranieri o arrivati nel nostro Paese nei primi anni di vita.Elemento centrale di "casa mia, casa nostra" vuole essere il coinvolgimento di un gruppo di donne, straniere e italiane, di diverse età e provenienze culturali, che hanno gestito il progetto per stimolare un confronto multiculturale e intergenerazionale per creare una riflessione collettiva sulle sfide e le potenzialità di una comunità sempre più multiculturale, promuovendo l'integrazione e valorizzando le diversità.

