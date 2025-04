Casa dei Giovani Soldi mal distribuiti

Casa dei Giovani non è stata fatta con una programmazione precisa. Speriamo non accada lo stesso per la Casa di Sirio Giannini". Riccardo Biagi, consigliere di Creare Futuro, precisa alcuni aspetti sull’annunciata conclusione dell’alienazione (il 29 aprile verrà sottoscritto l’atto) dell’immobile alla Croce Bianca di Querceta per 350mila euro. "Evidentemente al sindaco, che è stato a lungo a Roma, sono sfuggiti alcuni passaggi – premette Biagi – e infatti noi siamo sempre stati contrati alla vendita di quel punto di riferimento importante: l’unica soddisfazione è che la Croce Bianca possa portarne avanti lo spirito che fu alla base della donazione, cioè di svolgervi progetti per i Giovani. Fu inaugurata nel 2012 e per tanti anni usata dalle associazioni che presentavano proposte in linea con quell’intendimento, coordinate dalla Fondazione Terre Medicee che seguiva il calendario di utilizzo degli spazi da parte delle varie realtà interessate. Lanazione.it - Casa dei Giovani: "Soldi mal distribuiti" Leggi su Lanazione.it "La vendita delladeinon è stata fatta con una programmazione precisa. Speriamo non accada lo stesso per ladi Sirio Giannini". Riccardo Biagi, consigliere di Creare Futuro, precisa alcuni aspetti sull’annunciata conclusione dell’alienazione (il 29 aprile verrà sottoscritto l’atto) dell’immobile alla Croce Bianca di Querceta per 350mila euro. "Evidentemente al sindaco, che è stato a lungo a Roma, sono sfuggiti alcuni passaggi – premette Biagi – e infatti noi siamo sempre stati contrati alla vendita di quel punto di riferimento importante: l’unica soddisfazione è che la Croce Bianca possa portarne avanti lo spirito che fu alla base della donazione, cioè di svolgervi progetti per i. Fu inaugurata nel 2012 e per tanti anni usata dalle associazioni che presentavano proposte in linea con quell’intendimento, coordinate dalla Fondazione Terre Medicee che seguiva il calendario di utilizzo degli spazi da parte delle varie realtà interessate.

Se ne parla anche su altri siti

I giovani e i soldi. Se ne parla poco, ma il problema c'è e ha grandi conseguenze sociali. “L'assenza di competenze economico finanziarie di base è un problema sociale che colpisce in modo particolare le fasce più vulnerabili della popolazione, esponendole a rischi di fragilità e dipendenza... 🔗baritoday.it

Vende la casa e il notaio sparisce con 100 mila euro: denunciato per peculato e segnalato all'ordine dei notai. Così la vendita di un appartamento a Testaccio è finita negli uffici... 🔗ilmessaggero.it

Momenti di paura a San Giovanni in Fiore, dove un incendio divampato in un’abitazione di corso Umberto ha messo in pericolo la vita di due ragazzi. A intervenire per primi sono stati i militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Cosenza, impegnati in un servizio di pattugliamento del territorio.Leggi anche: Palermo, incendio in un appartamento: intossicato un 80enne Il salvataggio e l’intervento dei vigili del fuoco I finanzieri, notando del fumo uscire dal tetto ... 🔗thesocialpost.it

Luca Zingaretti: “I giovani di oggi non fanno più politica perché i politici dicono solo quasi bugie; Mal di scuola? Sempre più giovani restano a casa; Lucio Presta, l'addio ad Amadeus e la frecciatina alla moglie Giovanna Civitillo?: «E' stato mal consigliato,; Il mal di casa dei migranti: così la trap racconta la speranza. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Comprare casa senza soldi: 4 idee per acquistare senza anticipo - Comprare casa senza soldi sembra impossibile, ma esistono diverse soluzioni per acquistare un immobile senza dover versare un anticipo. Dai mutui al 100% al rent-to-buy, dalle permute immobiliari alle ... 🔗we-wealth.com

Immobiliare, comprare casa è una missione impossibile (senza i soldi di papà). Gli italiani non se lo possono permettere - Il mutuo «Acquistare casa non è sempre facile per i più giovani, che spesso devono fare i conti con lavori non stabili e pochi risparmi. Ben vengano, quindi, iniziative come il Fondo di ... 🔗msn.com

Immobiliare, comprare casa è una missione impossibile (senza i soldi di papà). Gli italiani non se lo possono permettere - Se una volta l’acquisto della casa rappresentava una tappa naturale del percorso di crescita, oggi i giovani devono fare i conti con un contesto totalmente differente e spesso tagliare questo ... 🔗affaritaliani.it