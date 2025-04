Casa Bianca Trump a Roma non avrà incontri con altri leader Dodici Stati americani fanno causa a Trump per i dazi

L'attacco alle multe Ue a Apple e Meta: "Sono estorsioni". Il tycoon: "Accordo con la Cina possibile in due-tre settimane". Pechino: "Trattative avviate con gli Usa? Notizie false"

O gli Stati Uniti riducono seriamente le loro spese federali o il Paese andrà in bancarotta. Lo ha detto stasera Elon Musk parlando nello Studio Ovale della Casa Bianca al fianco di Donald Trump. I soldi dei contribuenti «devono essere spesi in modo saggio: questo non è draconiano, è buon senso», ha detto Musk, che per l’Amministrazione Usa guida il neonato Dipartimento per l’Efficienza (Doge). I suoi uomini hanno già di fatto congelato tutte le attività di UsAid, ma stanno passando al ... 🔗open.online

(Agenzia Vista) Usa, 08 febbraio 2025 Il presidente americano Donald Trump riceve alla Casa Bianca il premier giapponese Shigeru Ishiba. Dopo l'incontro incontro bilaterale nello Studio Ovale, il un pranzo di lavoro tra i due leader, e la conferenza stampa congiunta. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 🔗iltempo.it

Tra qualche giorno si parleranno nuovamente al telefono. Nonostante con Vladimir Putin «ci sia un ottimo rapporto», il presidente americano ieri in una intervista al canale Nbc ha... 🔗ilmessaggero.it

Nel programma ufficiale di Trump a Roma nessun incontro - Nel programma ufficiale comunicato dalla Casa Bianca per la partecipazione di Donald Trump ai funerali del Papa sabato non è previsto alcun incontro bilaterale. (ANSA) ... 🔗ansa.it

La Casa Bianca conferma: Trump a Roma e c'è un'ipotesi di incontro a livello Usa-Ue - WASHINGTON - "Il presidente Trump ha accettato l'invito del primo ministro Meloni a effettuare una visita ufficiale in Italia nel prossimo futuro, si sta anche valutando la possibilità di organizzare, ... 🔗ansa.it

Trump ai funerali del Papa, dalle tensioni fino al monito del Pontefice nel 2016: «Chi costruisce ponti non è cristiano» - Un rapporto spesso conflittuale quello tra Donald Trump e Papa Francesco. Il presidente degli Stati Uniti sarà però presente ai funerali di sabato. Partirà venerdì ... 🔗msn.com