Casa Bianca Trump a Roma non avrà incontri con altri leader Dodici Stati americani fanno causa a Trump per i dazi

Tgcom24.mediaset.it - Casa Bianca: Trump a Roma non avrà incontri con altri leader | Dodici Stati americani fanno causa a Trump per i dazi Leggi su Tgcom24.mediaset.it L'attacco alle multe Ue a Apple e Meta: "Sono estorsioni". Il tycoon: "Accordo con la Cina possibile in due-tre settimane". Pechino: "Trattative avviate con gli Usa? Notizie false"

Approfondimenti da altre fonti

La scure di Elon Musk sull’università: oltre 900 milioni di tagli. E Trump accoglie il piccolo X alla Casa Bianca: «Ha un QI altissimo!» – Il video - O gli Stati Uniti riducono seriamente le loro spese federali o il Paese andrà in bancarotta. Lo ha detto stasera Elon Musk parlando nello Studio Ovale della Casa Bianca al fianco di Donald Trump. I soldi dei contribuenti «devono essere spesi in modo saggio: questo non è draconiano, è buon senso», ha detto Musk, che per l’Amministrazione Usa guida il neonato Dipartimento per l’Efficienza (Doge). I suoi uomini hanno già di fatto congelato tutte le attività di UsAid, ma stanno passando al setaccio organici e spese di tutti gli altri settori del governo federale per dare corpose sforbiciate. 🔗open.online

Trump riceve premier giapponese Shigeru Ishiba alla Casa Bianca - (Agenzia Vista) Usa, 08 febbraio 2025 Il presidente americano Donald Trump riceve alla Casa Bianca il premier giapponese Shigeru Ishiba. Dopo l'incontro incontro bilaterale nello Studio Ovale, il un pranzo di lavoro tra i due leader, e la conferenza stampa congiunta. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 🔗iltempo.it

Trump: «Furioso con Putin, se saboterà i negoziati imporrò dazi sul petrolio. Iran? Patto nucleare o bombardiamo». E riparla di terzo mandato alla Casa Bianca - Tra qualche giorno si parleranno nuovamente al telefono. Nonostante con Vladimir Putin «ci sia un ottimo rapporto», il presidente americano ieri in una intervista al canale Nbc ha... 🔗ilmessaggero.it

Casa Bianca: Trump a Roma non avrà incontri con altri leader | Dodici Stati americani fanno causa a Trump per i dazi; Nel programma ufficiale di Trump a Roma nessun incontro; Trump a Roma oggi con Melania, il programma: arrivo alle 22.50 sull'Air Force, la partenza sabato subito dopo; Dazi, la Ue valuta possibile faccia a faccia con Trump a Roma. Oggi incontro Usa-Cina sul tema. 🔗Ne parlano su altre fonti

Trump a Roma oggi con Melania, il programma: arrivo alle 22.50 sull'Air Force, la partenza sabato subito dopo i funerali - Ha annunciato ai giornalisti nello Studio Ovale di voler incontrare «tutti i leader» presenti ai funerali di Papa Francesco, in programma domani a San Pietro. Ma la ... 🔗msn.com

Casa Bianca: Trump a Roma non avrà incontri con altri leader | Dodici Stati americani fanno causa a Trump per i dazi - L'ipotesi di un vertice tra l'Unione Europea e Trump approfittando della presenza del presidente americano ai funerali di Papa Francesco sembra sfumare. Dal programma ufficiale rilasciato dalla Casa B ... 🔗msn.com

Trump a Roma: nessun incontro previsto - Nel programma ufficiale comunicato dalla Casa Bianca per la partecipazione di Trump ai funerali del Papa domani, non è previsto alcun incontro bilaterale. 🔗rainews.it