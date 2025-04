Carrarese tre punti d’oro con una Sampdoria sempre più in crisi

Carrarese – Sampdoria 1-0Carrarese: Bleve, Illanes, Guarino, Imperiale, Zanon (89’ Bouah), Zuelli, Schiavi (59’ Giovane), Cherubini (76’ Cerri), Cicconi, Torregrossa (58’ Milanese), Finotti (46’ Shpendi). A disp.: Fiorillo, Belloni, Capezzi, Fontanarosa, Manzari, Melegoni, Oliana. All.: CalabroSampdoria: Cragno, Bereszynski (58’ Oudin), Curto, Altare, Beruatto, Vieira (86’ Abiuso), Ricci (69’ Borini), Meulenseen (46’ Akinsanmiro), Depaolo, Benedetti, Niang (85’ Coda). A disp.: Chiorra, Ghidotti, Ferrari, Riccio, Sibilli, Venuti, Yepes. All.: Evani.ARBITRO: Zufferli di Udine (Dei Giudici di Latina e Miniutti di Maniago)RETI: 6’ TorregrossaNOTE: Ammoniti Cragno, Schiavi, Shpendi, Bereszynski, VieiraCARRARA – Tre punti pesantissimi in ottica salvezza per la Carrarese di Calabro. I gialloblu inguaiano la Sampdoria, sempre più impelagata nella lotta per evitare la retrocessione in serie C. Leggi su Corrieretoscano.it 1-0: Bleve, Illanes, Guarino, Imperiale, Zanon (89’ Bouah), Zuelli, Schiavi (59’ Giovane), Cherubini (76’ Cerri), Cicconi, Torregrossa (58’ Milanese), Finotti (46’ Shpendi). A disp.: Fiorillo, Belloni, Capezzi, Fontanarosa, Manzari, Melegoni, Oliana. All.: Calabro: Cragno, Bereszynski (58’ Oudin), Curto, Altare, Beruatto, Vieira (86’ Abiuso), Ricci (69’ Borini), Meulenseen (46’ Akinsanmiro), Depaolo, Benedetti, Niang (85’ Coda). A disp.: Chiorra, Ghidotti, Ferrari, Riccio, Sibilli, Venuti, Yepes. All.: Evani.ARBITRO: Zufferli di Udine (Dei Giudici di Latina e Miniutti di Maniago)RETI: 6’ TorregrossaNOTE: Ammoniti Cragno, Schiavi, Shpendi, Bereszynski, VieiraCARRARA – Trepesantissimi in ottica salvezza per ladi Calabro. I gialloblu inguaiano lapiù impelagata nella lotta per evitare la retrocessione in serie C.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Carrarese-Frosinone 0-1, tre punti d'oro per i giallazzurri. Le pagelle - Il Frosinone vince la seconda partita consecutiva e rilancia prepotentemente le sue ambizioni salvezza. Contro la Carrarese decide un gol di Cichella nel secondo tempo. Una vittoria sporca, decisa da un episodio, ma cercata, voluta fortemente e difesa con le unghie e con i denti fino al triplice... 🔗frosinonetoday.it

Carrarese Serve un’impresa contro il Bari. Tre punti per alimentare il sogno salvezza - Non rievoca bei ricordi il Bari nella memoria della Carrarese, che nel 2020 contro i galletti perse all’ultimo minuto dei tempi supplementari la semifinale dei playoff di Serie C. A distanza di quattro anni la squadra marmifera in Serie B c’è arrivata lo stesso e proprio una vittoria sui pugliesi potrebbe adesso avvicinarla a mantenere questa categoria tanto agognata. Partiamo col dire che una prima rivincita gli apuani se la sono presa all’andata tornando imbattuti dal San Nicola ma domenica prossima servirà un’altra impresa per implementare una classifica che ha continuo bisogno di venire ... 🔗sport.quotidiano.net

Carrarese Juventus Under 16 0-3, doppio Corigliano e Paonessa: Grauso conquista altri tre punti - di Redazione JuventusNews24Carrarese Juventus Under 16 0-3, come è andato il match dei bianconeri: il resoconto della sfida La Juventus Under 16 continua a dominare il campionato e lo dimostra con un’altra prestazione convincente. I bianconeri hanno superato la Carrarese con un netto 3-0, consolidando così il primato in classifica. Protagonista della gara è stato Corigliano, autore di una doppietta che ha indirizzato il match sui binari giusti. 🔗juventusnews24.com

Carrarese, tre punti d’oro con una Sampdoria sempre più in crisi; Carrarese, con la Salernitana arrivano tre punti d’oro; Carrarese-Frosinone 0-1, tre punti d'oro per i giallazzurri. Le pagelle; Carrarese-Frosinone 0-1, tre punti d'oro per i giallazzurri. Le pagelle. 🔗Su questo argomento da altre fonti

La Carrarese dà battaglia: rimonta il Bari e conquista tre punti d’oro - Brividi per la Carrarese, che però resiste fino al triplice fischio. Vittoria pesantissima per i toscani, che conquistano tre punti d’oro in una fase cruciale della stagione. 🔗noitv.it

Carrarese-Bari 2-1, tre punti d’oro per i toscani - Al 45’ pareggia, però, i conti la Carrarese con Ernesto Torregrossa ... termina il match di Carrara: tre punti preziosi in chiave salvezza per la compagine di Calabro, che nel prossimo turno ... 🔗calciotoscano.it

La Nazione - Carrarese, tre punti arrivati da una palla inattiva. Mister Calabro col vice Padovano lavorano da sempre su queste situazioni di gioco - "Carrarese, tre punti arrivati da una palla inattiva. Mister Calabro col vice Padovano lavorano da sempre su queste situazioni di gioco", titola La Nazione. Come si legge nell'articolo di Gianluca ... 🔗tuttob.com