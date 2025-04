Carrarese Sampdoria 1 0 Torregrossa firma la festa azzurra

Carrarese batte con merito la Sampdoria grazie a una rete al 6' dell’ex Torregrossa che finalizza un contropiede orchestrato da Finotto. Per gli azzurri tre punti fondamentali che li proiettano distanti dalla zona calda della classifica, mentre per i blucerchiati la situazione si fa sempre più pesante nonostante l'arrivo del nuovo staff tecnico. Dopo la rete della squadra di casa, alla mezz'ora il Var toglie il raddoppio di Zanon per un fallo a centrocampo che l'arbitro non aveva ravvisato. La Sampdoria nella ripresa cerca il pareggio con Niang su punizione che colpisce la traversa e nel recupero Oudin centra il palo.Carrarese 1 Sampdoria 0Carrarese (3-4-2-1): Fiorillo; Illanes, Guarino, Imperiale; Zanon (89’ Bouah), Zuelli, Schiavi (54’ Giovane), Cicconi; Torregrossa (54’ Milanese), Cherubini (75’ Cerri); Finotto (46’ Shpendi). Sport.quotidiano.net - Carrarese-Sampdoria 1-0, Torregrossa firma la festa azzurra Leggi su Sport.quotidiano.net Carrara, 25 aprile 2025 – Labatte con merito lagrazie a una rete al 6' dell’exche finalizza un contropiede orchestrato da Finotto. Per gli azzurri tre punti fondamentali che li proiettano distanti dalla zona calda della classifica, mentre per i blucerchiati la situazione si fa sempre più pesante nonostante l'arrivo del nuovo staff tecnico. Dopo la rete della squadra di casa, alla mezz'ora il Var toglie il raddoppio di Zanon per un fallo a centrocampo che l'arbitro non aveva ravvisato. Lanella ripresa cerca il pareggio con Niang su punizione che colpisce la traversa e nel recupero Oudin centra il palo.(3-4-2-1): Fiorillo; Illanes, Guarino, Imperiale; Zanon (89’ Bouah), Zuelli, Schiavi (54’ Giovane), Cicconi;(54’ Milanese), Cherubini (75’ Cerri); Finotto (46’ Shpendi).

