Carrarese Sampdoria 1 0 Torregrossa affonda i blucerchiati

Sampdoria perde lo scontro diretto contro la Carrarese e ora a quattro giornate dalla fine diventa difficilissima la strada verso la salvezza. Una gara decisa dal goal lampo segnato dall'ex Torregrossa dopo cinque minuti, in cui i blucerchiati hanno mostrato ancora una volta tutti i propri. Genovatoday.it - Carrarese-Sampdoria 1-0: Torregrossa affonda i blucerchiati Leggi su Genovatoday.it Laperde lo scontro diretto contro lae ora a quattro giornate dalla fine diventa difficilissima la strada verso la salvezza. Una gara decisa dal goal lampo segnato dall'exdopo cinque minuti, in cui ihanno mostrato ancora una volta tutti i propri.

