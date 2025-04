Carrarese Sampdoria 1 0 pagelle poco da salvare sconfitta pesante

Sampdoria perde 1-0 contro la Carrarese e complica la sua corsa verso la salvezza. Una gara nervosa e spezzettata, in cui i toscani hanno messo in campo più grinta e più corsa, capitalizzando al massimo il goal segnato in avvio da Torregrossa. I blucerchiati hanno provato a reagire, ma hanno. Genovatoday.it - Carrarese-Sampdoria 1-0, pagelle: poco da salvare, sconfitta pesante Leggi su Genovatoday.it Laperde 1-0 contro lae complica la sua corsa verso la salvezza. Una gara nervosa e spezzettata, in cui i toscani hanno messo in campo più grinta e più corsa, capitalizzando al massimo il goal segnato in avvio da Torregrossa. I blucerchiati hanno provato a reagire, ma hanno.

Cosa riportano altre fonti

Sampdoria, retroscena Borini: i 'no' a Reggiana e Carrarese e il futuro, tra la Turchia e l'MLS - In casa Sampdoria era già noto che Fabio Borini sarebbe stato tra i giocatori esclusi dalla lista per la seconda metà di stagione. Ieri, il... 🔗calciomercato.com

Sampdoria, prove anti carrarese. Bereszynski rientra, Meulensteen a centrocampo. In avanti c'è Depaoli - La Sampdoria prepara la sfida di venerdì contro la Carrarese con le idee che iniziano a farsi più chiare a Bogliasco. La notizia più rilevante... 🔗calciomercato.com

Carrarese-Sampdoria: Le probabili formazioni - Gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I blucerchiati cercano la seconda vittoria per costruire la salvezza, ma i toscani sono in un buon momento e cercheranno di sfruttare il fattore casalingo per distanziare gli avversari. Carrarese-SAmpdoria si giocherà venerdì 25 aprile 2025 alle ore 15 presso lo stadio dei Marmi. CARRARESE-SAMPDORIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I toscani si stanno avvicinando a piccoli passi verso una salvezza che sembrava piuttosto complicata. 🔗sport.periodicodaily.com

La Sampdoria perde 1 a 0 contro la Carrarese: blucerchiati nel gruppone dei penultimi; Carrarese - Sampdoria (1-0) Serie B 2024; Carrarese 1 - 0 Sampdoria: subiamo il goal dell’ex Torregrossa al 6’; Carrarese, impresa contro la Sampdoria: Evani parte con una sconfitta. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Carrarese-Sampdoria 1-0: termina il match, blucerchiati sconfitti allo Stadio dei Marmi - Carrarese e Sampdoria scendono in campo allo Stadio dei Marmi per il match della 35a giornata di Serie B. Segui con noi il match! Dopo il successo contro il Cittadella, la Sampdoria viene sconfitta pe ... 🔗sampnews24.com

Carrarese Sampdoria 1-0, finisce con i blucerchiati in svantaggio il primo tempo: ora la squadra di Evani deve provare a recuperarla - Carrarese Sampdoria 1-0, finisce il primo tempo con il Doria che ora deve recuperare lo svantaggio Carrarese Sampdoria, Serie B – Finisce così questo primo tempo, con Torregrossa che firma il vantaggi ... 🔗sampnews24.com

Carrarese-Sampdoria 1-0, Torregrossa signs the Azzurri celebration - Un altro legno gli ospiti lo colpiscono in pieno recupero, al 93’, con Oudin. E’ l’ultimo brivido prima l’esplosione di gioia dello stadio dei Marmi. La Carrarese, ora, ha più di un piede nella ... 🔗sport.quotidiano.net