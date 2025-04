Carpineto Romano Versi di … Corsa al via il concorso poetico nato dalla collaborazione con la cicloturistica Medio Fondo Rerum Novarum C’è ancora tempo per inviare gli elaborati e partecipare

Carpineto Romano – ancora qualche giorno a disposizione per poter aderire all'iniziativa culturale promossa dalla sezione ciclismo Asd Anagni, dal concorso poetico nato dalla collaborazione con la cicloturistica Medio Fondo Rerum Novarum.

