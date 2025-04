Carofiglio Jebreal e Bocchino ospiti di Luca Sommi ad AccordiampDisaccordi su Nove il 26 aprile Con Travaglio e Scanzi

Nuovo appuntamento con l'attualità e la politica sul Nove con "Accordi e Disaccordi", il talk di approfondimento condotto da Luca Sommi che torna sabato 26 aprile alle 21:30.Tra gli ospiti in studio lo scrittore Gianrico Carofiglio, la giornalista Rula Jebreal in collegamento da Miami, il direttore editoriale del Secolo d'Italia Italo Bocchino.Al centro del dibattito i funerali di Papa Francesco e gli incontri che si potrebbero tenere tra il presidente americano Donald Trump, presente alle esequie con la moglie Melania, e i rappresentanti delle delegazioni europee, compresa Ursula Von Der Leyen, reduce dal voto all'Europarlamento di un nuovo regolamento che aumenta i fondi per il riarmo.Come sempre, il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio e il giornalista Andrea Scanzi commenteranno i fatti più importanti della settimana.

