Carmen Russo prima del marito Enzo Paolo Turchi Alain Delon ci ha provato con me

Carmen Russo è tornata in tv, ospite di Mara Venier a “Domenica In”. Nella puntata speciale di Pasqua, la showgirl ha aperto il cassetto dei ricordi, parlando della sua lunga storia d’amore con Enzo Paolo Turchi, tra gelosie, tv e famiglia. “Dopo 42 anni, prova ancora gelosia è davvero bello. Io e lui stiamo insieme da quando eravamo due ragazzi e ci siamo innamorati ballando, ci siamo divertiti tantissimo e, poi, ci siamo resi conto che la nostra storia stava diventando davvero seria”.Nel corso dell’intervista, Carmen Russo ha ripercorso anche i suoi esordi nel mondo dello spettacolo. “Ho vissuto gli anni belli della tv. Ho avuto la fortuna di avere opportunità incredibili da ragazzina, lavorando con dei miti”. Tra i ricordi di Carmen Russo, anche l’incontro con Alain Delon: “Ti devo dire, però, che è stato un gentiluomo perché quando capì che non avrei ceduto, lasciò stare e questo atteggiamento dovrebbe appartenere a più uomini”. Metropolitanmagazine.it - Carmen Russo prima del marito Enzo Paolo Turchi: “Alain Delon ci ha provato con me” Leggi su Metropolitanmagazine.it è tornata in tv, ospite di Mara Venier a “Domenica In”. Nella puntata speciale di Pasqua, la showgirl ha aperto il cassetto dei ricordi, parlando della sua lunga storia d’amore con, tra gelosie, tv e famiglia. “Dopo 42 anni, prova ancora gelosia è davvero bello. Io e lui stiamo insieme da quando eravamo due ragazzi e ci siamo innamorati ballando, ci siamo divertiti tantissimo e, poi, ci siamo resi conto che la nostra storia stava diventando davvero seria”.Nel corso dell’intervista,ha ripercorso anche i suoi esordi nel mondo dello spettacolo. “Ho vissuto gli anni belli della tv. Ho avuto la fortuna di avere opportunità incredibili da ragazzina, lavorando con dei miti”. Tra i ricordi di, anche l’incontro con: “Ti devo dire, però, che è stato un gentiluomo perché quando capì che non avrei ceduto, lasciò stare e questo atteggiamento dovrebbe appartenere a più uomini”.

