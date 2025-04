Carmen Russo in lacrime per il Papa 8220Dava serenità a me e a Enzo Paolo Turchi Incontrarlo fu indimenticabile8221

Carmen Russo si commuove nella puntata di venerdì 25 aprile de La Volta Buona dedicata a Papa Francesco. La showgirl ricorda l'incontro con il Santo Padre e parla del suo legame con il Pontefice, che descrive come una figura fondamentale. Leggi su Fanpage.it si commuove nella puntata di venerdì 25 aprile de La Volta Buona dedicata aFrancesco. La showgirl ricorda l'incontro con il Santo Padre e parla del suo legame con il Pontefice, che descrive come una figura fondamentale.

Ne parlano su altre fonti

Matano boccia Carmen Russo: “Sembravi una televenditrice di tappeti”, lei non la prende bene (VIDEO) - Lo scontro tra Frank Matano e Carmen Russo L'articolo Matano boccia Carmen Russo: “Sembravi una televenditrice di tappeti”, lei non la prende bene (VIDEO) proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

Carmen Russo, la verità sulla presunta omosessualità di Enzo Paolo: le sue parole - Personaggi Tv. Enzo Paolo Turchi gay. Le voci sulla presunta omosessualità di Enzo Paolo Turchi continuano a circolare, ma Carmen Russo ha deciso di affrontare la questione con fermezza. (Continua…) Leggi anche: Enzo Paolo Turchi, svelata la cifra della sua pensione Leggi anche: Enzo Paolo Turchi, chiusa la scuola di danza a Palermo: “Soldi persi!” Enzo Paolo Turchi è gay? La moglie rompe il silenzio Durante un’intervista nel programma “Storie di donne al bivio”, condotto da Monica Setta, la celebre showgirl Carmen Russo ha voluto chiarire una volta per tutte la situazione ... 🔗tvzap.it

Carmen Russo: “Enzo Paolo Turchi gay? Me ne sarei accorta, il mondo del web è terribile” - (Adnkronos) – "Mio marito Enzo Paolo Turchi non è gay". Così Carmen Russo smentisce, una volta per tutte, le voci nate sulla presunta omosessualità del coreografo. Lo ha detto ospite nel salotto di Monica Setta a 'Storie di donne al bivio'. "Se lo fosse stato me ne sarei accorta in oltre 40 anni di matrimonio", ha replicato […] 🔗periodicodaily.com

Carmen Russo in lacrime per il Papa: Dava serenità a me e a Enzo Paolo Turchi. Incontrarlo fu indimenticabile; “Ho una figlia e sono vecchio, questo mi tortura. Ogni minuto che non sto con lei mi sento in colpa”:…; Verissimo, Enzo Paolo Turchi: Mi è successa una cosa gravissima, non lo sa neanche Carmen; “Ogni minuto che non sto con mia figlia mi sento in colpa”: la sofferenza di Enzo Paolo Turchi, “padre vecchio”, al Grande Fratello. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Carmen Russo in lacrime per il Papa: “Dava serenità a me e a Enzo Paolo Turchi. Incontrarlo fu indimenticabile” - Nella puntata dedicata al Papa, si commuove ricordando il suo incontro ... Carmen Russo: "La fede è la cosa più importante per tutti" Carmen Russo non riesce a trattenere le lacrime durante la ... 🔗fanpage.it

Carmen Russo: “Non dimenticherò mai l’incontro tra Papa Francesco e mia figlia Maria”/ “Piango perchè…” - L’emozione è quanto mai vivida, i ricordi si affollano e il cuore rimanda a sensazioni toccanti e commoventi; oggi a La Volta Buona si racconta la figura di Papa Francesco, di quanto la sua morte abbi ... 🔗ilsussidiario.net

Carmen Russo in lacrime per Enzo Paolo Turchi: “Ho sofferto per le sue parole su di me al Grande Fratello” - Stare nella casa ha amplificato tutto Carmen Russo ha raccontato a Silvia Toffanin di essere stata molto felice di aver riabbracciato Enzo Paolo Turchi dopo la sua partecipazione al Grande ... 🔗msn.com