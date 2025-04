Carlo e Francesco due di noi quando la fede unisce le generazioni I ragazzi Acutis e l’ultimo saluto al Papa

Carlo è stata posticipata, ma l’atmosfera che si sente non è cambiata, è raddoppiata: non è un caso che sia stato proprio Papa Francesco a volerlo Santo”. Leonardo Del Bo, 18 anni, è all’ingresso della sua scuola, il Leone XIII di Milano, ad accogliere le delegazioni in arrivo da 20 scuole del mondo, con 250 studenti in tutto. Avevano preso i biglietti dell’aereo mesi fa per festeggiare Acutis e raggiungere insieme piazza San Pietro, parteciperanno invece ai funerali del pontefice, che si terranno proprio sabato.“Non era affatto prevedibile, ma penso che sia quasi un clin d’œil, diciamo in francese, un occhiolino dal cielo: tutto si sta allineando per questa settimana”, non ha dubbi Annie Mondy, arrivata da Tolosa, in Francia. Joseph Karroum, 18 anni, viene da Cleveland, in Ohio: “Sono onorato di poter partecipare alle esequie del Papa, di rappresentare la mia scuola e il mio Paese – confessa –. Ilgiorno.it - “Carlo e Francesco, due di noi”: quando la fede unisce le generazioni. I ragazzi, Acutis e l’ultimo saluto al Papa Leggi su Ilgiorno.it MILANO – “La canonizzazione diè stata posticipata, ma l’atmosfera che si sente non è cambiata, è raddoppiata: non è un caso che sia stato proprioa volerlo Santo”. Leonardo Del Bo, 18 anni, è all’ingresso della sua scuola, il Leone XIII di Milano, ad accogliere le delegazioni in arrivo da 20 scuole del mondo, con 250 studenti in tutto. Avevano preso i biglietti dell’aereo mesi fa per festeggiaree raggiungere insieme piazza San Pietro, parteciperanno invece ai funerali del pontefice, che si terranno proprio sabato.“Non era affatto prevedibile, ma penso che sia quasi un clin d’œil, diciamo in francese, un occhiolino dal cielo: tutto si sta allineando per questa settimana”, non ha dubbi Annie Mondy, arrivata da Tolosa, in Francia. Joseph Karroum, 18 anni, viene da Cleveland, in Ohio: “Sono onorato di poter partecipare alle esequie del, di rappresentare la mia scuola e il mio Paese – confessa –.

Edizioni Jolly Roger è lieta di annunciare l'uscita del nuovo libro di Carlo "Kiddo" Nannini "Tutte le altre strade", con le illustrazioni di Luca Ruggeri, un avvincente racconto che fa parte della collana HUNGRY WHEELS.

Firenze, 16 marzo 2025 – "È il momento del prossimo cantante in gara...”. Siparietto inaspettato ieri sera, sabato 15 marzo, al Nelson Mandela Forum di Firenze. Il pubblico presente al concerto di Francesco Gabbani ha avuto una sorpresa a dir poco imprevista. Mentre il cantautore stava per intonare il suo prossimo brano, ecco spuntare dal nulla Carlo Conti. "Devo presentare io, eh”, ha esordito Conti, facendo esplodere il pubblico in un fragoroso applauso. 🔗lanazione.it

Dopo un mese e mezzo vissuto sul filo del rasoio, Papa Francesco è stato dimesso dall’Ospedale Gemelli. Una notizia che segna finalmente un momento di sollievo dopo settimane di ansia, speculazioni e voci infondate che lo davano addirittura per morto. La realtà è stata ben diversa: il Pontefice ha lottato duramente per superare due crisi gravi, una polmonite e successive infezioni, che lo hanno portato davvero vicino al punto di non ritorno. 🔗caffeinamagazine.it

