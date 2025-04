Carioca Crescita del 3 nel 2024 trainata da espansione in Messico e Nord Europa

Carioca nel 2024 è cresciuta del 3% grazie alla forte espansione in nuovi mercati come Messico e Nord Europa. L'utile netto del gruppo torinese, che esporta i suoi prodotti in oltre 90 Paesi di 5 continenti, ha fatto nell'ultimo anno un balzo del +40% a 2,5 milioni di euro e l'ebitda è aumentato del +18% oltre 5 milioni di euro. I ricavi complessivi dell'azienda sono aumentati nel 2024 dell'1% a 36,1 milioni di euro.I risultati del 2024, approvati dal consiglio di amministrazione di Carioca, mostrano una Crescita sostenuta da alcuni Paesi che sono già mercati consolidati come Spagna (+1%), Turchia (+16%), Belgio (+9%), e soprattutto il Nord Europa (+66%). È stata significativa anche l'espansione nel Centro e Sud America con il Messico che ha fatto da traino alla Crescita del marchio. Quotidiano.net - Carioca: Crescita del 3% nel 2024 trainata da espansione in Messico e Nord Europa Leggi su Quotidiano.net In un mercato della cartoleria in calo, la vendita dei pennarelli e delle matite della storica azienda torinesenelè cresciuta del 3% grazie alla fortein nuovi mercati come. L'utile netto del gruppo torinese, che esporta i suoi prodotti in oltre 90 Paesi di 5 continenti, ha fatto nell'ultimo anno un balzo del +40% a 2,5 milioni di euro e l'ebitda è aumentato del +18% oltre 5 milioni di euro. I ricavi complessivi dell'azienda sono aumentati neldell'1% a 36,1 milioni di euro.I risultati del, approvati dal consiglio di amministrazione di, mostrano unasostenuta da alcuni Paesi che sono già mercati consolidati come Spagna (+1%), Turchia (+16%), Belgio (+9%), e soprattutto il(+66%). È stata significativa anche l'nel Centro e Sud America con ilche ha fatto da traino alladel marchio.

