Carenze di personale per le imprese serve una regìa territoriale

imprese italiane hanno indicato difficoltà di reperimento per il 45% del personale necessario, pari a oltre 2,48 milioni di posti. Un problema ancora più grave per le piccole imprese che lo scorso anno non hanno trovato il 48,1% di manodopera richiesta, una quota balzata al 55,2% per le imprese artigiane, percentuale su cui si allinea il territorio cesenate. Lo rimarca un report di Confartigianato."La ricerca di personale ha tempi medi di 3,3 mesi - mette in luce il Gruppo di Presidenza Confartigianato Cesena - che possono superare un anno per trovare operai specializzati. Tutto questo per le piccole imprese ha un costo quantificato da Confartigianato in 13,2 miliardi di minore valore aggiunto per le ricerche di manodopera che durano oltre 6 mesi. A mancare, sottolinea ancora l'analisi, sono soprattutto le competenze per affrontare la transizione digitale e l'intelligenza artificiale.

