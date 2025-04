Cardiale Marchetto Troppe divisioni si scelga un timoniere che sappia unire la Chiesa

Repubblica.it - Cardiale Marchetto: “Troppe divisioni, si scelga un timoniere che sappia unire la Chiesa” Leggi su Repubblica.it Un lungo servizio da nunzio, il porporato conosceva Francesco dai tempi della casa su via della Scrofa: “Una stretta al cuore la sua morte. Mi disse che sono il migliore esegeta del Concilio”. Il Conclave? “Sarà breve”. Becciu? “Decisione da Papa”

Su altri siti se ne discute

A distanza di qualche giorno dal provvedimento di chiusura per quindici giorni intimato alla discoteca Swamp di via del Bravo a Nazzano, la proprietà spiega come sono andati i fatti. Il provvedimento che terminerà il prossimo 17 aprile, è stato firmato dal questore Santi Allegra dopo una rissa avvenuta fuori del locale. Una rissa furibonda per cui è finito all’ospedale di Cisanello con ferite da armi da taglio uno dei ragazzi coinvolti nella discussione. 🔗lanazione.it

Matteo Berrettini rinasce, ma in questo quadro apparentemente felice c’è qualcosa che non torna: quante stranezze. Diciamoci la verità: temiamo tutti, chi più chi meno, che da un momento all’altro arrivi una di quelle notizie capaci di sconvolgere tutti gli equilibri. Perché non siamo più abituati da tempo, ormai, ad un Matteo Berrettini così continuo e così presente nel circuito. Lungi da noi portargli sfortuna o “tirargliela”, ovviamente, ma dobbiamo ammettere che è parecchio strano vederlo ... 🔗ilveggente.it

Antonio Corbo, durante il suo editoriale su Repubblica, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Di Lukaku, Politano e Anguissa la crisi più netta. Gol di McTominay, lo merita con un salto che umilia la massiccia difesa dell’Udinese, ma la serata della possibile fuga riunisce troppe ombre sulla capolista. Tornano alla mente le parole di Kosta Runjaic, un tedesco di origine croate dal passato semioscuro. 🔗terzotemponapoli.com

Conceiçao: "Troppe divisioni interne, vogliamo onorare la storia del club" - Lo devo dire: vedo troppe divisioni in un club storico come il Milan. È il Milan che ci perde". "Grazie per queste aspettative alte (ride, ndr). Io ci sono stato vicino quando ho affrontato il ... 🔗msn.com

Milan, Conceicao lancia l'allarme: "Siamo in difficoltà e vedo troppe divisioni" - Lo devo dire: vedo troppe divisioni in un club storico come il Milan. È il Milan che ci perde". LA MENTALITA' - Il tecnico portoghese parla anche della mentalità della squadra: "Questa settimana ... 🔗msn.com