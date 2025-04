Capriolo cade in una vasca della Reggia di Venaria Reale pescato e salvato Le immagini

Capriolo è finito all’interno di una vasca e non è più riuscito a risalire. Stupore alla Reggia di Venaria Reale quando un tecnico ha dato l’allarme dopo avere visto l’animale muoversi in acqua. Le sue corna affioravano appena. Nella giornata di oggi, venerdì 25 aprile, il personale del. Torinotoday.it - Capriolo cade in una vasca della Reggia di Venaria Reale: 'pescato' e salvato | Le immagini Leggi su Torinotoday.it Unè finito all’interno di unae non è più riuscito a risalire. Stupore alladiquando un tecnico ha dato l’allarme dopo avere visto l’animale muoversi in acqua. Le sue corna affioravano appena. Nella giornata di oggi, venerdì 25 aprile, il personale del.

