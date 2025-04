Capolinea dei bus a Cadorna bocciata la mozione della Lega

della Città Metropolitana la mozione attraverso la quale la Lega voleva spingere verso un impegno formale per rivedere la decisione di arretrare da Milano Cadorna a Molino Dorino il Capolinea delle linee Z602, Z603 e Z6C3, linee che servono anche il territorio del Legnanese: l’arretramento era stato rinviato di un anno dopo l’incontro avvenuto qualche settimana fa tra il sindaco di Legnano e l’autorità di bacino, ma secondo i rappresentanti della Lega la bocciatura della mozione significa ora non aver condiviso una "battaglia sovracomunale". "In Consiglio della Città Metropolitana abbiamo finalmente portato in discussione la nostra mozione – spiegano i consiglieri Christian Colombo e Raffaele Cucchi, firmatari della stessa mozione – per chiedere al Sindaco Sala e a tutta l’aula un impegno formale nei confronti dell’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale per rivedere la decisione, prevista già nel piano di bacino del 2019, di arretrare da Milano Cadorna a Molino Dorino il Capolinea delle linee Z602, Z603 e Z6C3. Ilgiorno.it - Capolinea dei bus a Cadorna, bocciata la mozione della Lega Leggi su Ilgiorno.it Non passa nel consiglioCittà Metropolitana laattraverso la quale lavoleva spingere verso un impegno formale per rivedere la decisione di arretrare da Milanoa Molino Dorino ildelle linee Z602, Z603 e Z6C3, linee che servono anche il territorio del Legnanese: l’arretramento era stato rinviato di un anno dopo l’incontro avvenuto qualche settimana fa tra il sindaco di Legnano e l’autorità di bacino, ma secondo i rappresentantila bocciaturasignifica ora non aver condiviso una "battaglia sovracomunale". "In ConsiglioCittà Metropolitana abbiamo finalmente portato in discussione la nostra– spiegano i consiglieri Christian Colombo e Raffaele Cucchi, firmataristessa– per chiedere al Sindaco Sala e a tutta l’aula un impegno formale nei confronti dell’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale per rivedere la decisione, prevista già nel piano di bacino del 2019, di arretrare da Milanoa Molino Dorino ildelle linee Z602, Z603 e Z6C3.

Approfondimenti da altre fonti

È partito, in via sperimentale, il servizio di pulizia a bordo dei bus Amt al capolinea di piazza Verdi. In questi giorni, di fronte alla stazione ferroviaria di Brignole, in uno dei principali punti di interscambio delle linee Amt, vengono svolte su ogni mezzo che arriva al capolinea le pulizie... 🔗genovatoday.it

I consiglieri metropolitani della Lega Lombarda, Raffaele Cucchi e Christian Colombo, hanno presentato una mozione al sindaco della Città metropolitana, Giuseppe Sala, per chiedere il ripristino del capolinea delle linee Movibus a Milano Cadorna, dopo lo spostamento forzato su Molino Dorino. "La decisione dell’Agenzia del trasporto pubblico locale – dichiarano Cucchi e Colombo – ha creato enormi disagi a studenti e lavoratori pendolari, costretti ad affrontare tempi di percorrenza più lunghi e ... 🔗ilgiorno.it

Legnano (Milano), 28 febbraio 2025 - Piove sul bagnato per i pendolari legnanesi di Movibus. Niente più capolinea a Milano Cadorna, ma tutto si fermerà a Molino Dorino. A dirlo l’assessore alle opere pubbliche di Legnano, Marco Bianchi, in consiglio comunale, dopo aver risposto a un’interrogazione della Lega riguardo ai disservizi che si sono verificati nei mesi scorsi. “Abbiamo convocato Movibus per chiedere spiegazioni sulle corse soppresse e ribadire la nostra posizione – ha dichiarato ... 🔗ilgiorno.it

Capolinea dei bus a Cadorna, bocciata la mozione della Lega; Capolinea a Cadorna, Colombo e Cucchi: Il centrosinistra volta le spalle ai pendolari. Bocciata la nostra mozione; Pendolari, Città Metropolitana dice no al capolinea dei bus a Milano Cadorna. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Capolinea dei bus a Cadorna, bocciata la mozione della Lega - Non passa nel consiglio della Città Metropolitana la mozione attraverso la quale la Lega voleva spingere verso un ... 🔗ilgiorno.it

Capolinea a Cadorna, Colombo e Cucchi: “Il centrosinistra volta le spalle ai pendolari. Bocciata la nostra mozione” - I due consiglieri affermano: "Non c’è stata nemmeno disponibilità a richiedere all’Agenzia di Bacino un impegno per predisporre un piano in grado di gestire la fase critica legata alla carenza di pers ... 🔗legnanonews.com

Arretramento capolinea autolinee Z602 e Z603: bocciata la mozione da Città metropolitana - I consiglieri di Città metropolitana Raffaele Cucchi e Christian Colombo hanno commentato la bocciatura della mozione riguardante l'arretramento del capolinea delle linee Z602, Z603 e Z6C3 che partono ... 🔗primamilanoovest.it