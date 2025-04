Capi di Stato in fuga trailer trama e data di uscita del action comedy con John Cena e Idris Elba

Capi di Stato in fuga (titolo originale Heads of State), un nuovo film action comedy con l'ormai ex wrestler John Cena, qui insieme a un coprotagonista come Idris Elba e a un cast ricco di star. Ecco allora tutte le anticipazioni su trama. Europa.today.it - "Capi di Stato in fuga": trailer, trama e data di uscita dell'action comedy con John Cena e Idris Elba Leggi su Europa.today.it Dopo Ricky Stanicky e Freelance, arriva su Prime Videodiin(titolo originale Heads of State), un nuovo filmcon l'ormai ex wrestler, qui insieme a un coprotagonista comee a un cast ricco di star. Ecco allora tutte le anticipazioni su

