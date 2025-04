Capello Conceicao Per la conferma bisognerà capire questa cosa

Capello ha parlato del Milan dopo la vittoria contro l'Inter nelle semifinali di Coppa Italia Pianetamilan.it - Capello: “Conceicao? Per la conferma bisognerà capire questa cosa” Leggi su Pianetamilan.it Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Fabioha parlato del Milan dopo la vittoria contro l'Inter nelle semifinali di Coppa Italia

