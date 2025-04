Caos Serie A scontro totale con la Lega e rischio sconfitta a tavolino

Serie A si fa tesissima: la situazione con la Lega è ai ferri corti e la sfida potrebbe non disputarsiSe in Spagna c'è da fare i conti con quanto accaduto alla vigilia della finale di Copa del Rey tra Barcellona e Real Madrid, con le polemiche sollevate dal club della capitale, anche in Serie A la situazione non sembra essere delle migliori.scontro totale tra il Lecce e la Lega Serie A (LaPresse) – Calciomercato.itLa gara tra Atalanta e Lecce, in programma venerdì sera, è stata posticipata, ma potrebbero esserci a breve nuove evoluzioni che rischierebbero di sconvolgere l'equilibrio dell'intero campionato. Perché non è detto, infatti, che la partita possa giocarsi. La sfida è stata rimandata a domenica sera dopo la tragica scomparsa di Graziano Fiorita, storico fisioterapista del club salentino.

